SIGURNO ĆE VAS ŽICATI, ALI SVOJIM KUĆNIM LJUBIMCIMA OVOG BOŽIĆA NE DAJTE OVE NAMIRNICE: Mogu ih doslovno ubiti

Omiljene božićne slastice vole i vaši kućni ljubimci, ali nipošto im ih nemojte davati jer one za njih mogu biti opasne, čak i smrtonosne.

Božić je vrijeme kad svi uživamo u hrani i alkoholu bez grižnje savjesti. Ipak, to ne znači da i vaši ljubimci smiju tako. Ove namirnice nemojte davati psima i mačkama, bez obzira na to koliko slatko izgledaju dok prose.

Bomboni

Većina naših omiljenih bombona sadrži ksilitol, prirodni šećerni alkohol koji se često koristi kao zaslađivač. Dok ksilitol daje mnogim našim poslastima slatku notu, to može biti smrtonosno za kućne ljubimce. Ksilitol, koji se također nalazi u zubnoj pasti i mnogim pečenim proizvodima, može uzrokovati zatajenje jetre kod mačaka i pasa, prema WebMD-u. Početni simptomi mogu uključivati sve – od letargije i problema u koordinaciji do povraćanja i napadaja. Moguće je samo nekoliko dana da vaš ljubimac postane smrtno bolestan, pa ako je vaš krzneni prijatelj progutao slatkiš, svakako brzo kontaktirajte svog veterinara.



Alkohol

Čak i ljudima previše alkohola može donijeti glavobolju i nemiran trbuh ujutro, posljedice mogu biti daleko gore za kućne ljubimce. Alkohol ima isti učinak, bez obzira na to hodate li na dvije noge ili četiri, ali jetra naših krznenih prijatelja daleko je manje elastična nego naša. Čak i samo nekoliko gutljaja šampanjca može uzrokovati povraćanje, probleme s disanjem i proljev kod vaše mačke ili psa. U nekim slučajevima, alkohol čak može ubiti kućne ljubimce. Što je životinja manja i što je veća količina alkohola, to je situacija opasnija. Na primjer, samo dvije žličice viskija mogu baciti mačku koja teži 2,26 kilograma u komu.

Luk i češnjak

Češnjak i luk daju ukusnu notu našim blagdanskim obrocima, ali oni mogu izazvati kaos u tijelima naših kućnih ljubimaca. Bez obzira na to jesu li u prahu, u kuhanom, sirovom ili dehidriranom obliku, češnjak i luk uvijek treba držati dalje od pasa i mačaka. Oba mogu ubiti crvene krvne stanice i izazvati anemiju ili trovanje hranom, što dovodi do povraćanja, problema s disanjem i slabosti. Luk u prahu često se nalazi u svemu, od tjestenine do pizze, stoga budite vrlo oprezni s onim što dajete svom ljubimcu ispod stola.

Mlijeko

Iako izgleda slatko na fotografijama, davanje sladoleda psu ili mački učinit će mu više zla nego dobra. Nakon kastracije/sterilizacije, većina pasa i mačaka zapravo postaje netolerantna na laktozu – i mlijeko im može uzrokovati nervozu želudca. Proljev i probavni problemi zajednički su simptomi nakon što kućni ljubimci konzumiraju mlijeko i mliječne proizvode. Mlijeko može izazvati i druge alergije na hranu kod pasa. Zato se držite isključivo poslastica namijenjenih njima.

Čokolada

Čokolada je put do srca mnogih ljudi za vrijeme blagdana, ali može biti smrtonosna ako se daje mačkama i psima. Bilo da je tamna, mliječna ili bijela, čokolada ljubimcima uzrokuje niz simptoma u rasponu od podrhtavanja i napadaja do srčanih problema i smrti. Čokolada sadrži teobromin, gorak alkaloid biljke kakaovca. Dok se teobromin može koristiti kao diuretik ili srčani stimulans za ljude, to je toksično sredstvo u sustavima mačaka i pasa. Posebno je opasan u tamnoj čokoladi i nezaslađenoj čokoladi za kuhanje, a može se naći u svemu – od pečenih kolača do pudinga, piše Daily Mail.