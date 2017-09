‘MISLILA SI DA ĆE UPALITI JER SI REKLA DA SAM COOL?’ Zbog oluje molila da i pas dođe na predavanje; odgovor profesora obišao SAD

Američka studentica odlazila je iz američke Georgije no postojao je jedan problem – trebala je otići na predavanje koje nije htjela propustiti, a ako će se morati vraćati po svoju Lunu, zaglavit će u gužvi ili u oluji.

Uoči odlaska iz Statesboroa, Jessica Lewis zamolila je profesora da sa psom dođe na predavanje.

Dr. Kennedy, zovem se Jessica Lewis i pohađam vaš Uvod u političke znanosti. Svjesna sam da će vaš odgovor vjerojatno biti ne, ali pomislila sam da ste dovoljno cool profesor da bi mi to mogli dopustiti pa sam odlučila probati. Mogu li dovesti svog psa na predavanje? To bi mi puno pomoglo jer mi je vaše predavanje zadnje u danu i moram otići što prije a tako se ne trebala vraćati skroz do stana (ne bi htjela zapeti u prometu, ali vaše predavanje mi je prilično važno i ne želim ga propustiti). Obećajem da će biti dobra i samo malo, mako ometati :). Priložila sam nekoliko njenih slika da vas lakše uvjerim koliko je slatka.

Hvala Vam puno!



Profesor je odgovorio

“Mislila si da ću pristati samo zato jer si rekla da sam cool? To ti neće upaliti. Ali upaliti će to što je očito divna cura pa naravno da ju možeš dovesti”

I, sudeći prema fotografijama, Luna je opravdala povjerenje i svakako bila najslađi student na satu.