MALENA I KLEPETAN: 5 najljepših trenutaka u povijesti vječne ljubavi hrvatskih roda

Malena i Klepetan svake godine pišu predivnu ljubavnu priču Hrvatskih roda. Ova priča iz Brodskog Varoša traje već 15 godina i svake godine nam donosi nove sage njihove ljubavi.

Prije 24 godine Malena je slomila krilo i otada više ne leti na jug. Stjepan Vokić, na čijem krovu se nalazi gnijezdo Malene i Klepetana, brine o njoj dok Klepetana nema. Klepetan svake godine prelazi 14 tisuća kilometara kako bi se vratio svojoj Malenoj.

Za vas smo odabrali 5 najljepših trenutaka u povijesti njihove vječne ljubavne bajke.

1. Malena i Klepetan na svijet su donijeli 58 potomaka

U 15 godina koliko traje njihova ljubav, Klepetan i Malena su na svijet donijeli 58 potomaka i preživjeli sve rastanke i susrete. Svake godine Klepetan odlazi daleko od gnijezda i traži hranu za svoje malene.



‘Uvijek se iznova razveselim kada moje rode dobiju potomke. Sada su vrlo pažljivi prema mladima i ne smijem ih dirati jer bi me inače mogli udariti’, kaže Stjepan koji brine o njima.

2. Klepetan se vrati svake godine

Klepetan inače dolazi 24. ožujka, no svake godine njegovo kašnjenje zabrine cijelu Hrvatsku javnost. Bez obzira na njegovo kašnjenje svake godine, lažne uzbune nikada nema. Najviše što je kasnio je bilo 18 dana, dok je inače kašnjenje bilo po tjedan dana.

‘Klepetan leti na najdalju relaciju, on je zadnji u grupi. Inače je deset godina dolazio u dan, uvijek u isto vrijeme, ali usporava ga suša u Jemenu’, dodaje Stjepan.

3. Klepetan ljubomorno štiti svoju dragu

14 tisuća kilometara i odvojenost od 6 mjeseci nije mala stvar. Malena je svake godine bila vjerna dok se nije dogodilo da je u njeno gnijezdo uletio novi rodan. Klepetan je kasnio 18 dana i Malena se snašla prije njegovog dolaska. Kako se njhova ljubav može pratiti uživo, javnost je vidjela kako se Malena mazila s drugim mužjakom kojemu je čak dala vode i da jede. Kada se Klepetan vratio, nije bio sretan s prizorom. Reagirao je na drugog mužjaka i obranio svoj ponos i dragu. Izbacio je njena jaja i pokazao kako je samo njemu mjesto s malenom.

‘Ma, kako opisati koliko mi je drago, koliko god sam brinuo što se (još)nije vratio toliko sam sada radostan. Njih dvoje će sada “preurediti” gnijezdo “po svome” a preda mnom je skoro svakodnevna obveza da ulovim ribe i priskrbim im hrane, trebat će i Klepetanu za oporavak, predalek je to put bio, treba letjeti i mahati krilima 13.500 kilometara, skoro mjesec i pol dana’, rekao je za BrodPortal Stjepan Vokić.

4. Priča Malene i Klepetana prikaz je prave ljubavi koja donosi svjetske nagrade

Ljubav ovih roda dala je nadu i vjeru u ljubav čitavom Hrvatskom narodu pa i šire. Priča o Malenoj i Klepetanu u sklopu kampanje ‘Jana, voda s porukom ljubavi‘ osvojila je brončanog Lava na Cannes Lionsu, najbitnijem svjetskom festivalu kreativnog oglašavanja. Ta statua do sada nikada nije bila dodijeljena niti jednoj hrvatskoj kampanji, no priča o ljubavi Klepetana i Malene kroz priču Jane i agencije Imago Ogilvy donijela je priznanje Hrvatskoj u kategoriji Branded Content Visual Storytelling. Uz to, osvojili su i srebrnu nagradu na međunarodnom natjecanju Epica Awards čiji je žiri sastavljen isključivo od predstavnika medija posvećenih oglašavanju i komunikacijama.

5. Malena i Klepetan uspoređuju se s ljudskim ljubavnim pričama

Ljubav koja traje već 15 godina nije mala stvar. Hrvatskoj i široj javnosti ona daje nadu da ljubav postoji. Ljubomora Klepetana na drugog mužjaka također je povezana s pravim ljudskim pričama, pa se javnost pita, je li Klepetan ispao heroj ili zločinac? Javnost je podijeljena. Dok su jedni presretni jer je Klepetan živ i opet je s dragom i to im vraća poljuljanu vjeru u ljubav, drugi smatraju da je nasilan i pretjerano zaštitnički nastrojen.

Kako bilo, ljubav je ovo koja traje 15 godina i vjerujemo da će još barem toliko.