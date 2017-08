MA TKO BI IH IMAO SRCA RAZDVOJITI? Ova dva psića iz skloništa ‘zalijepila’ su se jedno za drugo kako bi ih udomili zajedno

Bonnie i Clyde su nerazdvojni psi u skloništu, koji, više od svega drugoga, žele biti zajedno. Toliko su bliski da manji Clyde često sjedi na svojoj najboljoj prijateljici – i to njoj ni namjanje ne smeta.

Neodoljivi duo pronađen je kako luta ulicama Arizone, a kada su ih smjestili u sklonište, spasioci su odmah zamijetili da su vrlo vezani jedno uz drugo.

Ipak, iznenadilo ih je kada su vidjeli da manji doslovno stoji na većemu.



“Isprva smo mislili da se to dogodilo tada i nikad više, ali ta se praksa nastavljala. Više nam nije čudno kada vidimo Clydea smještenog na velikom Bonnienu tijelu. Oni su povezani više no što možete zamisliti da je moguće”, rekao je Jose Santiago, službenik za informacije u skloništu Maricopa County Animal Care & Control za The Dodo.

Ovi preslatki psi i spavaju zajedno. U skloništu kažu da se sklupčaju jedno uz drugo tako da nalikuju na žlice.

“Oni se mogu udomiti jedino zajedno”, poručuju.

Nadamo se da će ova dva nerazdvojna prijatelja još dugo uživati u međusobnom društvu, ali i da će zajedno pronaći topli dom.