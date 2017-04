KAKO HRANITI PSA: Kalkulator hrane i neki savjeti koji će vam pomoći u odgoju sretnog kućnog ljubimca

Svaki vlasnik psa će vam reći kako je imati psa najbolja stvar u životu. Ipak, mnogi ne spominju proces koji prolazite kada ga tek dobijete. Trebate naučiti kako hraniti psa, kada ga voditi u šetnju i što mu dopuštati, a što ne.

Psi su različiti s obzirom na pasmine i veličine, ali se pravila oko hranjenja malo razlikuju. Kako bi znali kako hraniti psa, trebate znati koje je starosti vaš ljubimac te kako se hranio prije nego je došao u vaš dom. Ako se radi o štencu, tada imate najjednostavniju situaciju u kojoj ćete mu vi stvoriti navike i vrijeme hranjenja.

Kako hraniti psa dok je štene?

Razvoj većine pasmina traje do godine dana starosti, dok prvih šest mjeseci možete vidjeti očigledan rast. U tom periodu probavni sustav štenadi nije potpuno razvijen i ne funkcionira punim kapacitetom. Tada štene tek dobiva na masi i težini. Nakon 6 mjeseci razvija se mišićna masa i kosti. Uz to, probavni sustav počinje raditi punim kapacitetom.

U dobi do 3 mjeseca štence možete hraniti 4 puta dnevno. Kada dođe u dob od 5 mjeseci uobičajeno je štence hraniti 3 puta dnevno, a nakon šestog mjeseca ukinuti jedan obrok i hraniti ga 2 puta dnevno. Nakon godine dana najbolje bi bilo prijeći na jedan obrok dnevno, no to ovisi o vašem psu. Bitno je da pas ne bude gladan jer tada postoji mogućnost različitih bolesti, pada imuniteta i pojave dijabetesa u starijoj dobi.



Ne zaboravite da o količini hrane koju pas jede morate paziti i na odlazak u šetnju radi njegova obavljanja nužde. U psa podražaj za defekaciju se javlja oko pola sata nakon hranjenja. Za psa bi bilo najbolje da ima onoliko šetnji koliko puta dnevno jede. Zadovoljite njegove potrebe za kretanjem pa ga izvedite i na dužu šetnju barem jednom dnevno. Dakako, to ovisi o pasmini, ali svaki pas treba razvijati svoje mišiće i ostatak tijela, a šetnje su za to idealne.

Čime hraniti psa?

Kada pogladite svog psa, prođite rukom po njegovom boku. Trebali biste lako napipati njegova rebra. Ako se to ne događa, postoji šansa da ga prekomjerno hranite, to jest, da ima višak kila. Prekomjerna težina kod psa može biti pogubna za njegovo srce. Upravo zato bitno je znati kako hraniti psa.

“Psi kod kojih je obavljena operacija sterilizacije odnosno kastracije, su ti koji su posebno skloni nakupljanju suvišnih kilograma dok ženke imaju viši faktor rizika kao i stariji psi koji iskazuju probleme s kretanjem pa se kilaža nakuplja uzročno posljedično neaktivnosti. Pretilost može biti i hormonske prirode, to jest metabolički uzrokovana”, izjavila je Petra Franko, dr. vet. med.

Kada koristite kupljenu i komercijalnu hranu za pse, proučite upute proizvođača o hranjenju, iako ih se ne morate slijepo držati. Upute proizvođača su okvir kako hraniti psa. Premda kontradiktorno, veći psi trebaju manje hrane kada se izračuna količina hrane koju pojedu po kilogramu tjelesne mase.

Pse bi bilo dobro hraniti sirovim mesom, no kada gledamo fiziološki, nema pravila. Pas iz mesa dobiva razne bjelančevine koje se kuhanjem ne kvare i ne mijenjaju. S druge strane sirovo meso može sadržavati opasne viruse ili bakterije tako da kada psa hranite sirovim mesom, budite sigurni u kojem je stanju. Može biti izrazito štetno pse hraniti sirovim iznutricama, pogotovo svinjskim jetrima radi mogućih bakterija i virusa koje mogu sadržavati.

Za svakog psa meso biti barem 70% dnevne porcije. Ostalih 30% neka budu povrće, voće i žitarice. Tvrdo povrće najbolje bi bilo preraditi i narezati na sitne komade ili potpuno usitniti. Kosti koje se daju psu nisu hranjive, više su za njegovo igranje i jačanje zubiju. Ne pretjerujte s količinom kosti koje mu dajete radi mogućih začepljenja crijeva.

Osim dobre hrane za psa, postoji i ona koja je štetna za njihovo zdravlje i probavu:

šećer, čokolada, mentol, alkohol

hrana koja sadrži puno soli i drugih začina

pečeno meso

sirove iznutrice

svinjetina

sve kosti koje se oštro lome (peradi i ribe)

mlijeko

jaja, a naročito sirovi bjelanjak

povrće koje napuhava – grah, grašak, mahune

Najbolji pokazatelj o tome hranite li dobro psa, ima li dovoljno vode i je li zdrav je njegovo ponašanje. Ako vam se čini da je pas depresivan, previše miran i čudno se ponaša, moguće je da se radi samo o nekoj fazi. Ukoliko se to stanje nastavi, najbolje bi bilo obratiti se veterinaru.

Jednostavan kalkulator hrane za pse

Ako i dalje niste sigurni koliko vaš ljubimac smije jesti, na stranici Hermann Barf možete pomoću kalkulatora hrane za pse izračunati optimalnu dozu i količinu hrane koja je vašem skakutalu potrebna. Vrlo jednostavno odaberete radi li se o štenetu ili odraslom psu, koliko je aktivan te koliko kilograma ima. Stranica će vam sama pokazati kolika količina hrane je potrebna dok je na vama da odlučite što će pas jesti.

Ne zaboravite na vodu

Pseća potreba za vodom je slična kao i za hranom. Ovisi također i o vanjskim temperaturama, njihovoj aktivnosti te u kojem je ljubimac stanju. Pas određenu količinu vode dobiva i preko hrane, no to ne znači da je to jedina voda koju treba dobivati preko dana.

Ako psa hranite samo suhom, tvornički pripremljenom hranom, potrebno mu je davati više vode nego kada jede hranu koju ste vi pripremili. Računa se da pas od 10 kilograma treba barem 3,5 dcl vode dnevno. Ostalo računajte na temelju njegove težine i potreba.

Istraživanja pokazuju da pas najradije pije nakon obroka ili nakon šetnje. Budite oprezni da je psu svježa voda uvijek prisutna. Tijekom ljetnih mjeseci mijenjajte im vodu stalno jer se u ustajaloj vodi najlakše razviju bakterije koje uzrokuju razne bolesti, posebice one vezane uz probavu.