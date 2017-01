I PSIMA JE DOSADNO: Depresivni vlasnici, depresivni kućni ljubimci, evo kako im svima pomoći…

Sve je više depresivnih pasa, a za to je krivo globalno zatopljenje. Za sve je krivo loše vrijeme, zime su, naime, postale sve vlažnije, pa vlasnici po kiši nevoljko šetaju svoje najbolje prijatelje. Zbog svega toga, psima, koji više vremena provode u zatvorenom, postaje dosadno. Drugim riječima, depresivno vrijeme, depresivni vlasnici, depresivni kućni ljubimci..

Stručnjaci za ponašanje životinja u zadnjih su pet godina zabilježili veliki porast pasa koji su promijenili svoje ponašanje. Tvrde kako je globalno zatopljenje glavni krivac zašto ih njihovi vlasnici više ne izvode van onoliko koliko im je potrebno da ostanu zdravog duha. Oboje.

“Radim s psima 20 godina, ali ne pamtim kada su psi bili ovoliko nezainteresirani. Do sada sam viđala pojedine pse kojima je jako dosadno, ali ove zime to je prava pošast”, rekla je stručnjakinja za ponašanje pasa Carolyn Menteith za The Independent.



Carolyn kaže kako je pogoršanje vremena u poslijednjih 5 godina učinio da psi postanu depresivni. “Njima je, jednostavno, jako dosadno. Njihovi vlasnici radije će izaći van na ciču zimu i led, nego na kišu, mulj i blato”, dodala je.

Redovite šetnje psima su neophodne za održavanje kondicije, ali i za njihovo mentalno zdravlje. Želite li da vaš pas bude zdrav onda se morate primorati izaći na kišu i pružiti mu ono što mu treba. Igru i svježi zrak.

Isto je moguće napraviti i u kući ili stanu. Igrajte se sa svojim psima ili im nabavite stazu za trčanje.