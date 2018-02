GLISTE KOD PASA: Kako prepoznati simptome i spriječiti katastrofu na vrijeme

Vrlo česti paraziti kod pasa i mačaka mogu se pojaviti i kod ljudi te narušiti zdravlje.

Gliste kod pasa ili crijevni nematodi su najčešći paraziti u probavnom traktu pasa i mačaka. Uglavnom se pojavljuje glista Toxara canis koja može narušiti ljudsko zdravlje. Rjeđe se pojavljuju gliste vrste Toxascaris leonina.

Kontakt i zaraza se mogu dogoditi u svakodnevnim situacijama

Odrasle i aktivne gliste kod pasa žive u tankom crijevu. Jedan od glavnih problema kod psa koji nije liječen od glista na vrijeme je taj što će on dnevno izlučivati na tisuće jajašaca glista koje postaju aktivne od 2-7 tjedana nakon toga i tada već mogu invadirati novu životinju ili osobu. Do ovoga dolazi ako je infestacija već iznimno jaka.

Gliste kod štenadi



Prije prvog cijepljenja psi se čiste od vanjskih i crijevnih parazita pa se štencima daju lijekovi protiv glista bez obzira na podrijetlo i prethodno čišćenje. Ako su gliste kod pasa već dovoljno dugo da su stvorile infekciju, to će se dijagnosticirati pregledom izmeta pod mikroskopom. Do zaraze kod štenaca i drugih životinja dolazi ako pojedu jajašca glisti iz kojih se izvale larve koje nakon toga prolaze kroz jetra i pluća. Iskašljavanjem dođu do usta životinje pa tako dospijevaju u probavni sustav. Štenad se često zarazi glistama preko mlijeka ili vode koje piju, ako se tamo nalaze ličinke koje se nakon toga oslobađaju u tankom crijevu psa.

Gliste kod odraslih pasa i kuja

Ako larve proguta starija životinja, neke mogu ostati u krvotoku te mogu doći do raznih organa u organizmu, ali tamo će mirovati čak i nekoliko godina. Također se mogu zaraziti jedući izmet s jajašcima ili kroz vodu. Ako je kuja gravidna, ličinke će se ponovno aktivirati oko 40. dana gravidnosti i invadirati fetus preko krvotoka i posteljice. Nakon što se štenad rodi, moguće je da larve stignu do mliječnih žlijezda pa se tako prenose na mladunce. Iz tog razloga je moguće naći gliste u crijevima šteneta starog samo jedan tjedan.

Zaraza preko drugih životinja

Gliste kod pasa se mogu pojaviti i kada pas pojede glodavca koji u svom organizmu ima larvu gliste. Ona će se u probavi psa tada osloboditi iz čahure, doći kroz stijenku crijeva u jetru i završiti svoj razvojni ciklus na isti način kao da je pas pojeo izmet koji je kontaminiran.

Simptomi zaraze glistama kod pasa

Glista Toxascaris leonina ima jednostavniji razvojni ciklus. Ona liježe jajašca u tankom crijevu, a pas se invadira putem hrane na kojoj je bilo jajašaca glisti. Ako se pojave u probavnom sistemu, gliste kod pasa će oduzimati hranjive tvari, remetiti probavu i ošteti stijenku crijeva. Pas i druge životinje ne moraju nužno pokazivati simptome zaraze, već se oni uglavnom pojavljuju pri jakoj invaziji.

Ovo su neki od simptoma glista kod pasa:

mršavost i nedostatak apetita

krzno i dlaka se počinju lomiti

dlaka je bez sjaja

napuhani trbuh (posebno često kod štenadi)

anemija i slabost

proljev i zatvor

povraćanje

kašalj i razvitak pneumonije

Ako dođe do ovih simptoma, vrlo je vjerojatno da ćete u povraćanom sadržaju ili izmetu vidjeti gliste. Ove gliste su česte kod štenaca, pa se smatra da gotovo nema šteneta koje nije bilo invadirano glistama. Gliste će kod pasa oslabiti imunitet, a to će se posebno osjetiti kod štenaca čiji obrambeni sustav još nije do kraja razvijen.

Opasnost psećih glista kod ljudi

Vjerojatnost direktnog prijenosa sa psa na čovjeka je izuzetno mala. Ljudi se mogu invadirati unosom jajašca s ličinkom koja se nalazi u okolišu koji je kontaminiran psećim izmetom. Jajašca koja se nalaze u izmetu moraju u okolišu provesti od 10 do 14 dana kako bi postala invazivna. Iz tog razloga su posebno opasni javni parkovi i pješčanici u kojima se igraju djeca.

Ako čovjek proguta jajašce gliste, ona se u organizmu neće nikada razviti u odraslu glistu. Doduše, migriranjem po tijelu može doći do jetre, pluća i mozga te izazvati ozbiljna mehanička oštećenja. Simptomi su uglavnom malo izraženi i pojavljuju se neprimjetno.

Ovisno o zahvaćenim organima, ovo su simptomi psećih glista kod ljudi:

povišena tjelesna temperatura

kašalj i bronhitis

povećana jetra

osip

otečenost limfnih čvorova

larva u oku koja dovodi do sljepoće

smetnje središnjeg živčanog sustava (ako ličinka završi u mozgu)

Ova bolest naziva se toksokaroza, ali joj pojavnost nije česta.

Prevenirajte zarazu kod pasa i ljudi

Kako bi smanjili mogućnost da se pojave gliste kod pasa, prije svega je obavezno čišćenje štenadi od parazita.

Ako imate psa, ovo su neki savjeti koje morate pratiti: