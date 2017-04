FOTOGRAFIJA IZ POZNATOG ZAGREBAČKOG DUĆANA IZAZVALA BIJES NA FACEU: ‘Godinama je držite u kavezu da zabavlja kupce’

Fotografija egzotične životinje koja već godinama živi u kavezu u Pet centar trgovini u Heinzelovoj ulici u Zagrebu izazvala je lavinu reakcija nakon što je sinoć objavljena na Facebooku.

Korisnica Nena Lumena‎ proziva spomenutu trgovinu zbog držanja tamarinke Ruže te ih poziva da životinju daju u zoološki vrt gdje neće biti usamljena. “Ne razumijem što bi boravak ove životinjice, kojoj je tamo bez sumnje grozno i neprirodno, trebao značiti? Da zabavlja kupce?”, upitala se Nena.

Njezin status prenosimo u cijelosti:

“Ovo je uslikano danas u vašoj trgovini u Heinzlovoj. Ovaj zlatnoruki tamarin, ili tamarinka budući da se zove Ruža, pati zatvorena i sama. Ne razumijem zašto, ZAŠTO, imate tamo to stvorenje i zar nije zabrana držanja egzotičnih životinja. Ovo NIJE kućni ljubimac. Ne razumijem što bi boravak ove životinjice, kojoj je tamo bez sumnje grozno i neprirodno, trebao značiti? Da zabavlja kupce? Kako? Time što jedan pogled na nju je dovoljan da vam slomi srce. Barem svakom onom tko voli i drži do životinja i njihove dobrobiti. Molim vas, uklonite to stvorenje, dajte ga barem u zoološki vrt gdje će biti među svojom vrstom i ne izlažite životinje kojima nije mjesto u kavezu i izvan tropskih šuma Brazila koje su njezin prirodni dom. Imajte srca i pokažite da imate i savjesti”, napisala je korisnica ispod fotografije podijeljenoj na Facebook stranici Pet centra u Zagrebu.



Ispod fotografije objavljeno je nekoliko desetaka komentara, a većina ih osuđuje zatočeništvo u kojem Ruža godinama živi.

“Godinama tamo živi. U toj buci, svjetlima, bez prirode… I samo bi se mazila, barem meni”.

“Prestrašno!!!!! Držanje ovakve životinje u ovakvim uvjetima nije ni ljubav ni poštivanje životinje!!!! Kako vas nije sram?!?!”

“Ja sam je ljetos htjela kupiti, na žalost, nije na prodaju”.

“Ona je prvotno bila na prodaji. Godinama. Nitko ju nije kupio (hvala Bogu jer bi mali broj njih zamijenio njeno mjesto). Nakon toga je postala njihova. Ona je već dugo s njima. Više od 10 godina. Trebalo bi napraviti joj prikladan dom i pokušati je izvući odande”, samo su neki od komentara ispod objave.