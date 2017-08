DOGO ARGENTINO: Veliki i umiljati psi koji će vas neizmjerno voljeti, a i dobri su s djecom

Dogo argentino sve je popularniji pas na našim područjima. Osim ljepote kratke bijele dlake, voljeni su među ljudima radi lake dresure i vjernosti koju pokazuju.

Dogo argentino, kao što mu ime i govori dolazi iz prostora Argentine i to negdje početkom 20. stoljeća. Ova pasmina je prvenstveno stvorena kako bi imali snažnog psa koja će se savršeno snalaziti u lovu.

Mješavina mnogih pasmina

Tvorac doge argentino bio je doktor Antonio Norez Martines koji je miješao više različitih pasa, pa je tako ova pasmina mješavina: boksera, bordoške i španjolske doge, hrta, mastifa, bulterijera i drugih. Psa kojeg je dobio tim mješanjem ukrstio je sa sada već izumrlom pasminom kordonskog borca pa je tako nastao dogo argentino.

Želio je stvoriti snažnog psa za lov ali i njegova se pasmina brzo rasprostranila i počela koristiti za borbe. Osim što se u počecima koristio za borbe pasa radi svoje izdržljivosti, sve veća je njihova primjena kao psa čuvara, za lov ili za vođenje slijepih. U nekim zemljama je radi njihove navodne agresivnosti, no prvenstveno radi prakse borbe pasa, zabranjen njihov uzgoj.



Dogo argentino nije agresivan pas

Bez obzira na prošlost ove pasmine i na fizičke karakteristike, ovo nije agresivan pas. Sve više je poznat kao umiljat kućni ljubimac, a i odličan je s djecom. Uz pravilnu dresuru ovaj pas nikada neće ni pokazati znakove agresivnosti.

Ovi psi su poznati po tome što imaju izrazito izražen njuh pa su radi toga korišteni za lov. Smatraju se agresivnima, no dobrodušni su, umiljati i nježni. Glavna karakteristika im je da su dobri čuvari, no nisu dominantni kao neke pasmine, što znači da neće imati agresivne nastupe u slučaju ‘preuzimanja teritorija’. Ukoliko su dobro odgojeni, temperament im je stabilan i vrlo su strpljivi. Inteligentni su i mogu obavljati različite poslove, što bi značilo da ih se lako nauče mnogi trikovi. Vrlo su snažni i spretni pa se nemojte čuditi ako vas u igri nadmudre.

Psa u dresuri ne bi smjeli kažnjavati udarcima, već se fokusirajte na metodu nagrađivanja. Dogo argentino je vrlo inteligentan pas koji vrlo brzo uči. Ako se odlučite na dresiranje ove pasmine budite vrlo strpljivi jer mu morate pokazati da ste vođa kako bi vam se pokorio. Ujedno trebate paziti da ne prikazuje znakove agresivnosti, a ako ih i pokazuje, da ih znate odmah ublažiti i smiriti psa.

Rana socijalizacija s ljudima i drugim životinjama je kod ovog psa neophodna. Dok je štene dopustite mu da se igra s drugim psima.

Masnivni, ali umiljati psi

Ovaj pas spada u obitelj molosa. Životni vijek im je do 12 godina. Ovo su veliki psi pa tako mužjak može narasti do 68 centimetara, a ženke su uglavnom u prosjeku 10% manje od njih. Osim visine, teški su do 45 kilograma.

Fizičke karakteristike ovog psa lako navedu na razmišljanje da je pas agresivan. Velikih su dimenzija i odlikuje ih mišićavo tijelo kratke bijele dlake. Mišići su im istaknuti, a i glava je masivna s dužom njuškom. Usne su crne boje i ističu se, kao i nozdrve. Zubi su veliki, jako čvrsti, kao i vilica.

Dlaka im je oštra, bijele boje dok je moguće da se na vrhu glave pojavi i crna točka, no te ‘mrlje’ ne uzimaju više od 10% tijela.

Krzno im je vrlo čisto i zahvalno za održavanje. Dovoljno je dvotjedno četkanje jer se ne linjaju puno. Dlaka ne zahtijeva oblikovanje, ali biste se mogli pozabaviti noktima koje ćete htjeti skratiti, posebice ako pas živi u kući. Ovi psi su često nagrađivani radi svojih plemenitih karakteristika, no kako bi bili sigurni da je pas dobar za natjecanja, mora poštovati mnoga pravila.

Otporni su na velik broj bolesti

Kako je ovo velik pas, držanje u stanu za njih nije pogodno. Idealno bi bilo da žive u kući s dvorištem kako bi imali svoj prostor.

Ako ih ostavljate na dvorištu, ne trebate previše brinuti o bolestima koje bi mogli pokupiti. Ako ste ih pravilno cijepili i očistili od nametnika, osigurati ćete im dug i zdrav život.

Dogo argentino su radi kratke dlake osjetljiviji na sunce, pa su moguće opekline radi stalnog izlaganja. Za vrijeme velikih vrućina oni bi mogli reagirati, pa se to nikako ne preporuča. Također su osjetljivi na jako hladno vrijeme.

Prehrana za ove pse ne treba biti specijalna, ali je bitno da im kroz svaki dan dajete dovoljno vitamina, proteina i svih ostalih hranjivih tvari. Za zdrav metabolizam ovih pasa možete im davati industrijsku hranu, ali i domaću pripremljenu. Kada ih hranite, kao i kod ostalih pasa, pazite da hrana nije prevruća, preslana ili slatka. Isto je pravilo i kod ostalih, osigurajte mu svježu hladnu vodu kroz cijeli dan.

Razmnožavanje dogo argentino

Ženke se tjeraju dva puta godišnje, dok se muškarci mogu pariti tokom cijele godine. Jedino na što trebate paziti tokom parenja je mogućnost agresivnog napadaja na kuju, pa budite spremni na intervencije.

Ako se odlučite za ovog psa, prije svega budite sigurni u to da imate dovoljno vremena i strpljenja za njegov odgoj. U slučaju lošeg odgoja, šteta može biti jako velika. Popularni su u svijetu pa se tako sve više prodaju i kod nas.