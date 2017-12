BEBA PANDE POSTALA GLAVNA ATRAKCIJA ZA TURISTE: Zgode iz života ove slatke životinjice sada možete pratiti uživo

Stotine obožavatelja sjatile su se u utorak u tokijski zoološki vrt na prvo pojavljivanje bebe pande Xiang Xiang u javnosti, nakon što su osvojili ulaznicu na lutriji u kojoj je sudjelovalo 250 tisuća ljudi.

Ispred zoološkog vrta su se formirali veliki redovi. Mnogi posjetitelji koji su dugo čekali da kratko vide Xiang Xiang, čije je ime izvedeno iz kineskog znaka za “miris”, nosili su kape ili rukavice s bebama pandama. Interes za malenu životinju bio je toliko velik da je organizirana lutrija, a samo oni koji su bili dovoljno sretni da osvoje zlatnu kartu mogli su pristupiti njezinoj nastambi. Za to se prijavilo gotovo 250 tisuća ljudi, ali je vrt ograničio broj posjetitelja na dvije tisuće do kraja siječnja kako bi se umanjio stres za životinje.

POSPANA PANDA NAJSLAĐE JE ŠTO ĆETE DANAS VIDJETI: Prvo se malo promeškoljio, a onda je i šapama pokrio oči

Xiang Xiang se pred gostima kotrljala, žvakala bambus i penjala po drveću dok ju je majka usputno gledala. Posjetitelji su imali samo nekoliko minuta za promatranje životinja prije no što ih je strogo osoblje zamolilo da odu, no to nije smanjilo entuzijazam onih kojima je omogućeno da vide bebu pandu njezinog prvog dana u javnosti. Zoološki je za one koji nisu dobili tu priliku osigurao godinu dana prijenosa uživo koji će početi u utorak.



Majka Shin Shin koja se u veljači sparila s mužjakom Ri Rijem, okotila se već 2012., što je bilo prvo rođenje pande u 24 godine u Tokiju, no beba je šest dana nakon umrla od upale pluća. Osoblje zoološkog od tada je odraslim pandama osiguralo privatnost kako bi se stvorilo okruženje da se te stidljive životinje uspješno razmnože, što je težak i rijedak proces. Pande su do nedavno smatrane ugroženim životinjama, a procjenjuje se da ih u divljini, u tri provincije u središnjoj Kini, obitava još dvije tisuće.