ALTERNATIVA EUTANAZIJI: Teško bolesni psi ne trebaju biti osuđeni na smrt, pronađen je lijek u alternativnoj medicini

Osmomjesečni buldog koji boluje od paralize, nježno je vezan remenjem i uplašeno gleda prema svojem vlasniku dok veterinar u jednoj šangajskoj veterinarskoj stanici provodi seansu liječenja njegove povrijeđene kralježnice akupunkturnim iglicama.

Maleni Danjiao bez sumnje bi radije mirno grickao kost, no njegov vlasnik najbolje zna što je za njega korisno. Metalna struktura s remenjem postavljena na veterinarskom stoliću pomalo podsjeća na srednjovjekovni stroj za mučenje, no to je jedini način da životinja za vrijeme seanse ostane mirna.

Alternativa eutanaziji

Akupunktura može biti i alternativa eutanaziji, sudbini koja očekuje neizlječivo bolesne životinje, kaže dr. Jin Rishan iz Klinike za tradicionalnu kinesku medicinu u Šangaju.

“Imamo sve više klijenata”, objašnjava pedesettrogodišnji veterinar, čiji Centar za veterinarsku neurologiju i akupunkturu svakodnevno primi i do 20 četveronožnih pacijenata.



Brojni psi, osobito pasmine poput buldoga, njemačkih i škotskih ovčara ili baseta osobito su podložni ozljedama kralježnice ili leđne moždine, zbog čega im je ponekad potpuno onemogućeno hodanje.

Akupunktura je način liječenja kod kojega se koriste sterilne akupunkturne igle, a svrha im je stimulirati određene točke na tijelu da bi se potaknuo protok vitalne energije “Qi” te organizam vratio u stanje ravnoteže.

Liječe se i mačke

U skladu s filozofijom tradicionalne veterinarske kineske medicine gubitak vitalne energije “Qi” i poremećaj Yina i Yanga vode u bolest.

“70 posto mojih pacijenata boluje od hernije diska, koja može rezultirati paralizom stražnjih nogu, a ponekad i paralizom svih četiriju udova”, kaže dr. Jin te objašnjava da je u takvim slučajevima akupunktura puno učinkovitija od tehnika moderne zapadnjačke medicine.

“Zapadnjački način liječenja u ovakvim slučajevima ne može napraviti neki veći pomak”, kazao je, dodavši da je Danjiao, kojega je vlasnik doveo u potpunosti paraliziranog nakon teškoga pada na leđa, nakon trodnevnog liječenja akupunkturnim iglicama postupno počeo puzati naprijed, a nakon sedmog dolaska se osovio na sve četiri noge.

U šangajskoj klinici danas se liječe mnogi četveronožni ljubimci, uključujući i mačke. Od 1979. akupunkturu je Svjetska zdravstvena organizacija i službeno priznala kao granu medicine.

Naziv vuče porijeklo iz latinskih riječi acus = igla i pungere = ubadati, a skovali su ga europski misionari koji su potkraj 16. stoljeća posjetili Kinu i na povratku donijeli glas o kineskome načinu liječenja. Kineski termin za akupunkturu je zhen-jiu.