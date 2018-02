VIŠE NI PHOTOSHOP NIJE DOVOLJAN: Plastični kirurzi zaposleniji no ikad: ‘Prije su mi nosili fotke slavnih ljudi, sad donose svoje’

‘Tretiranje takvih ljudi putovanje je na kojem oni nikad neće biti u potpunosti sretni. Zato je važno psihološko savjetovanje’

Ljudi su danas više no ikad zaluđeni onim što vide na svojim retuširanim fotografijama i zbog toga im se ne sviđa kako zaista izgledaju. U nadi da bi možda mogli dobiti takav izgled bez filtera i Photoshopa, očajnički traže pomoć plastičnih kirurga. Upravo tako, danas ljudi više traže filtriranu verziju sebe nego izgled slavnih osoba, tvrdi vodeći plastični kirurg.

Za sve su krive društvene mreže

Filteri na društvenim mrežama poput Snapchata i Instagrama omogućuju da si svatko “doradi” izgled kako mu paše. Neki omekšavaju crte lica, neki zaglađuju kožu, neki si povećavaju oči, a neki mijenjaju oblik lica. Prema poznatom dr. Eshu, upravo su zbog tolikih mogućnosti ljudi sve nezadovoljniji svojim stvarnim izgledom te žele postati filtriranom verzijom samih sebe. On to naziva “Snapchat dismorfijom”.





“Prije su mi klijenti dolazili u kliniku s fotografijama poznatih osoba kojima se dive i željeli su izgledati poput njih. Ali s porastom uporabe društvenih platforma i filtera u posljednjih pet godina, sve više pacijenata donosi vlastite uređene fotke”, priča dr. Esho za Independent. Natalie je jedna od njegovih klijentica. “Nikad se nisam voljela fotografirati, ali korištenje filtera me počelo usrećivati i učinilo je da se osjećam lijepom”, objašnjava. “Snapchat kamera pokazuje ti ono što vidiš u zrcalu, ali dodaje efekte na lice pa ono postaje mršavije, usne izgledaju punije, a oči veće. To je super!”

Psiholozi su nužniji no ikad

Natalie se obratila dr. Eshu želeći postići vlastiti retuširani izgled. On ju je odbio tretirati, već ju je uputio na stručno savjetovanje i kaže kako odlično napreduje. “Važno je da se takvi ljudi prije posavjetuju sa stručnjakom kako se poslije ne bi pokajali. To lako može biti samo prolazna faza, tako da je važno slegnuti dojmove prije samog zahvata. Slučajevi poput Natalie trebaju se shvatiti kao znaci upozorenja. Tretiranje takvih ljudi putovanje je na kojem oni nikad neće biti u potpunosti sretni. Zato je važno psihološko savjetovanje”, objašnjava dr. Esho.

On smatra kako ovdje postoji nekoliko čimbenika. “Današnje generacijue ne mogu izbjeći Trumanov efekt jer su od samog rođenja izložene društvenim platformama, gdje njihov osjećaj samopoštovanja može ovisiti o broju lajkova ili pratitelja koje imaju. Za njih je to pokazatelj za to koliko dobro izgledaju i koliko su njihove fotke super”, zaključuje dr. Esho.