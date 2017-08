UTJECAJ NA CJELOKUPAN IZGLED: Kako brada mijenja muškarca? Žene napokon odlučile što im je privlačnije

Istraživači su ženama pokazali fotografije muškaraca s različitim duljinama brade. Računalnim programima manipulirali su njihovim crtama lica tako da izgledaju muževnije odnosno feminiziranije kako bi vidjeli ima li to kakvog utjecaja na donošenje suda.

Bez obzira na to što mislite o muškim bradama, morate priznati kako one mijenjaju fizionomiju lica muškarca gotovo do neprepoznatljivosti. Nekim su ženama bradati muškarci privlačniji, dok druge vole uredno obrijane.

Općenito, bradati se muškarci smatraju boljim materijalom za ozbiljnu vezu i brak, pokazuje istraživanje. Pretpostavlja se da je razlog za to ozbiljniji i muževniji izgled. Istina je da muškarci s bradom izgledaju starije, agresivnije, pa čak i višeg društvenog statusa, piše Psy Blog.

KAKVA BRADA, TAKAV VLASNIK: Što muškarčeva brada govori o njegovoj osobnosti



Istraživači su ženama pokazali fotografije muškaraca s različitim duljinama brade. Računalnim programima manipulirali su njihovim crtama lica tako da izgledaju muževnije odnosno feminiziranije kako bi vidjeli ima li to kakvog utjecaja na donošenje suda.

Kratko podšišanu bradu ispitanice su ocijenile kao najatraktivniju za kraće veze, dok bi za brak radije odabrale muškarca s punom i gustom bradom. Ipak, valja imati na umu da je ovo rezultat istraživanja na 8000 žena, a o ukusima se, na kraju krajeva, ne raspravlja.