TRAJNI LAK NA NOKTIMA: Prednosti i nedostaci te kako ga najjednostavnije skinuti?

Kada se odlučite na uređivanje noktiju možete birati između raznih mogućnosti – gelirani nokti, nokti s akrilom, nokti s tipsama i bez tipsi, te odnedavno novi trend – trajni lak. Ako želite nokte održati što prirodnijima ali i biti sigurni u urednost neko duže vrijeme, ovaj lak će biti vaš odabir.

Trajni lak ima svoje prednosti i nedostatke kao i svaki drugi načini uređivanja. Za razliku od geliranih noktiju, postupak stavljanja traje puno kraće, a i možete ga napraviti kod kuće bez puno kompliciranja. Ako se odlučite zadržati prirodne nokte, uvijek postoji opcija vlastitog lakiranja noktiju, a našim savjetima možete to napraviti bez da svuda oko sebe napravite kaos i nered. Cijene nanošenja trajnog laka kreću se od 50 do 150 kuna, ovisno od salona do salona.

Prednosti trajnog laka

Prije nego se odlučite na stavljanje trajnog laka na svoje nokte trebate znati hoće li se trajni lak skinuti lako s otapalom ili teško kao da imate UV-gel. Razgovarajte s kozmetičarkom koja vam radi nokte o kojem se brendu radi i kakav je postupak skidanja laka.

Ovo su glavne prednosti trajnog laka naspram ostalih:



traje duže od običnog laka – uobičajeno trajanje je 2 tjedna i više

prirodan izgled

neće se odlijepiti od nokta

od geliranih noktiju pomoći će u prestanku griženja noktiju

Nedostaci trajnog laka

Svi materijali koji se stavljaju na nokte i ne traju 2 tjedna i ne skidaju se lako, nisu trajni lak već uv gel ili kombinacija trajnog laka i uv gela.

Glavni nedostaci trajnog laka:

prisustvo štetnih kemikalija u lakovima

u lakovima UV zračenje nije sigurno – može uzrokovati rak kože i prerano starenje

materijalima izrazito se slabo drže na slabim noktima

Kako treba izgledati nanošenje trajnog laka?

Kako biste bili sigurni o tome kakvu uslugu dobivate, dobro bi bilo da pronađete osobu koja vam skida prošli lak ili običan lak s otapalom, a ne rašpicom. Kada imate trajni lak koji traje barem 2 tjedna znači da je kvalitetan. Bitno je da osoba koja vam stavlja lak skine sve s nokta do kraja i pripremi nokat za novu aplikaciju. Kada se nanosi trajni lak bitno je da ne ide u debelim slojevima kao UV gel – ovaj lak se nanosi na samo 1-2 sloja.

Osnovni materijali koji se koriste su bazni sloj, trajni lak i završni sloj. Svaki od slojeva se u lampi suši po 2 minute.

Skidanje trajnog laka

Skidanje trajnog laka započnite tako da prvo uklonite sjajni površinski sloj. Za matiranje gornjeg dijela koristite rašpicu ali nemojte previše pritiskati. Nakon matiranja, aceton će bolje funkcionirati. Nakon rašpanja stavite aceton za skidanje trajnog laka na vaticu. Natopljenu vaticu fiksirajte na nokat i zamotajte svaki prst alu folijom. Najbolje bi bilo uzeti što deblju foliju.

Ostavite da djeluje 15 minuta. Lak skidajte uz rotirajuće pokrete s jedne na drugu stranu i povlačeći prema dolje. Ostatke odstranite drvenim štapićem ili guračem zanoktica. Ispolirajte nokte da dobijete ravnu površinu. Kako to izgleda možete provjeriti u videu.