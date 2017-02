SPEKTAKULARAN USPJEH: Lucija Lugomer prva Hrvatica koja je potpisala za poznatu parišku agenciju

Prvi hrvatski plus size model Lucija Lugomer potpisala je ugovor s pariškom modnom agencijom Baker Model Managemet, piše RTL.

Lucija je prva Hrvatica, ali i prva Europljanka, kojoj je to do sada uspjelo, jer je ova agencija do sada angažirala samo modele iz SAD-a.

Rođena Zagrepčanka vijest je objavila na svojoj Facebbok stranici. “Hvala od srca na predivnoj podršci. Ponosna sam i zadovoljna. Ono je nešto što sam željela i ostvarilo se”, napisala je Lucija.

