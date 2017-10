PEDIKURA KOD KUĆE: 8 koraka za lijepa, njegovana i zdrava stopala i nokte koje možete raditi u svom domu

Iako tretman kod pedikera traje pola sata ponekad si to ne možemo priuštiti. Kako bi osigurali lijepa i zdrava stopala, pokušajte raditi pedikuru kod kuće.

Često radimo velike greške s našim stopalima ili ne brinemo dovoljno o njihovoj njezi. Možda već neko vrijeme nosite krive cipele, imate urasle nokte koje ne rješavate, nokti su vam žuti ili imaju bijele mrlje. Sve to treba rješavati na vrijeme jer se mogu dogoditi različite komplikacije.

Greške koje žene rade

Kada tretiramo naše tijelo kremama i losionima, jako često zaboravljamo na svoja stopala, posebice u hladnijim mjesecima. Postoje neke klasične greške koje žene rade sa svojim stopalima:

Nosite poliesterske najlonke i čarape koje zatvaraju pore i onemogućavaju koži da diše i normalno se znoji

Prečesto nosite visoke pete. Počnite nositi kombinirano s udobnijom i ravnom obućom. Ono najvažnije, nemojte štedjeti pri kupnji kvalitetnih cipela na visoku petu.

Pri nošenju cipela nosite krivi broj . S vremenom noga raste, točnije spušta se i širi što znači da možete početi nositi veći broj. Preporučuje se da svake godine izmjerite stopalo.

Kada nosite cipele vrh noktiju vam dodiruje cipelu. Ovo ne bi trebalo biti tako i trebali biste moći pomicati prste unutar cipele.

Ne reagirate na zadebljanja ili žuljeve na stopalima. Samo stavljanje flastera nije dovoljna njega.

Ne obraćate pozornost na stopala i ne njegujete ih. Na noktima stopala se često pojavljuje žuti nokat, urasli nokat ili bijele točke na noktima. Neke od tih pojava mogu ukazivati na pojavu gljivica pa je nužno da se obratite dermatologu ili pedikeru kako bi vam rekli o čemu se radi

Kako pravilno raditi pedikuru kod kuće

Njegu stopala ostavite za dan kada imate dosta vremena i uskladite to sa svojim vremenom opuštanja. Kao i kada radite manikuru kod kuće, upalite ugodnu muziku, zapalite mirisne svijeće i krenite s tretmanom. Bit će vam potrebno: voda, posuda za vodu, pribor za uređivanje noktiju, velika rašpica, ručnik i losioni.

1. Odstranjivačem laka za nokte skinite stari lak sa stopala. Nemojte koristiti aceton ili odstranjivač s alkoholom jer bi mogao samo još više oštetiti nokat.

2. Pripremite toplu i mirisnu kupku za stopala. Kako bi mogli kasnije očistiti sva zadebljanja i lakše odstraniti višak kože s noktiju, bilo bi dobro da ju omekšate u mlakoj vodi. U vodu možete staviti različita eterična ulja ili lagane šampone. Dobra eterična ulja za kožu su ulje lješnjaka, noćurka, pasjeg trna, lavande i čajevca. Držite noge u toploj vodi barem 20 minuta. Na kraju možete dodati i malo mlijeka kako bi ojačali nokte.

3. Dobro osušite prste i nokte, obrišite ih ručnikom ali i pričekajte nekoliko minuta prije nego nastavite s pedikurom kod kuće.

4. Krenite s rašpanjem i odstranjivanjem viška s vaših stopala i noktiju. Nemojte koristiti žilete za odstranjivanje mrtve kože s pete već veliku rašpicu za stopala s metalnom površinom ili kamen plavac. Dobro pregledajte sva mjesta na kojima je koža popucana i na kojima ju trebate popraviti. Posebnu pozornost obratite na pete i na prostor između prstiju.

5. Nakon peta i kože stopala trebate njegovati i nokte. Uzmite rašpicu i oblikujte nokte kako želite, nemojte ih rezati grickalicom za nokte jer su nokti na stopalima puno deblji i možete ih više oštetiti rezanjem nego rašpanjem. Pazite pri rezanju škaricama kako ne bi odstranili previše kože pored nokta, posebice ako se radi o uraslom noktu. Preporučujemo da problem uraslog nokta ipak prepustite pedikeru. Uzmite pribor za nokte i njime odgurnite kožicu korijena nokta koliko ide pa ju odstranite škaricama za nokte ali budite jako oprezni da ne odete predaleko. Brazde koje se nalaze na noktu oblikujte i laganim rašpanjem izravnajte.

6. Nakon ovoga opet isperite cijelo stopalo, nokte pa dobro osušite i obrišite.

7. Vrijeme je za lakiranje noktiju. Ako kod kuće imate spužvice za razmaknuti nokte stavite ju kako bi vam nanošenje laka bilo jednostavnije. Ako nemate to, možete između prstiju staviti vatice. Prvo nanesite bazni sloj koji će vam dodatno učvrstiti nokte. Nakon što se on dobro osuši nanesite jedan ili dva sloja laka u boji po želji, pa nakon toga finalni premaz koji može biti sjajni ili mat. U ovim koracima budite dodatno strpljive jer je potrebno čekati da se svaki sloj laka do kraja osuši. Možete uzeti knjigu i čitati za vrijeme pauza i sušenja.

8. Hidratizirajte. Za ovaj korak možete koristiti hidratantne kreme, losione ili sprejeve za stopala. Za zanoktice možete koristiti kokosovo ulje ili ulje od lavande.

Zdravlje nokte i kože neka dođe iznutra

Kako bi održali kožu i nokte zdravima, trebate i u organizam unijeti dobre i hranjive namirnice. Osim toga možete raditi različite kure i tretmane za svoje nokte, stopala i ruke. Unosite dovoljno vitamina, proteina i hranjivih tvari. Najbolji način je dobra prehrana i dosta tekućine. Slabi nokti ukazuju na nedostatak vitamina A, B i C kao i željeza. U prehranu uvrstite namirnice koje su bogate tim vitaminima. Neke od tih namirnica su rajčice, blitva, kikiriki, mahunarke, perad, losos, tuna, jaja, školjke i rakovi. Osim toga pomoći će vam: maslinovo ulje, kokosovo ulje, jaja i bjelanjci, mlijeko, limun i zeleni čaj.