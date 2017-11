OTKRIVENA TAJNA SAVRŠENOG DEKOLTEA DAMA S CRVENOG TEPIHA: Pogledajte što nose ispod haljina i kako se to čudo stavlja

Ako se pitate kako to da slavnim ženama na crvenom tepihu grudi uvijek izgledaju savršeno, a dekolte besprijekoran u svim tim otvorenim haljinicama ispod kojih je nemoguće odjenuti grudnjak, došao je trenutak spoznaje.

Ovaj model grudnjaka, tzv. nevidljivi grudnjak, vrlo je popularan među bogatim i slavnim ženama. Zahvaljujući njemu, grudi im izgledaju prirodno savršene iako to nisu. Tajna je u samoljepljivoj podlozi koja prianja uz grudi poput druge kože.

Ispod haljine dubokog dekoltea ili otvorenih leđa ne možete odjenuti klasični grudnjak jer bi se iz aviona vidjelo da ga nosite, a to nije cilj nijedne žene. S ovim modelom to nije slučaj jer je on ispod odjeće potpuno nezamjetan.

Najdraži je ženama: Ovo je trenutno najpopularniji grudnjak, kako vam se sviđa?



Budući da odlično podiže grudi i daje im volumen, nevidljivi je grudnjak za mnoge žene alternativa odlasku pod nož. Pogledajte u videu koja je njegova tajna i kako se stavlja.