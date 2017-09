MINERALNI PUDER: Make up prirodne baze kako bi koža disala kroz cijeli dan

Mineralna kozmetika i mineralni puderi jako su brzo zavladali tržištem. Ovi puderi izrađeni su od potpuno prirodnih sastojaka iz minerala zemlje, bez kemikalija, konzervansa, parfema i boja. Svojstvo koje se najviše sviđa svim šminkericama je to da je mineralni puder lagan, ne iritira kožu niti začepljuje pore. Bez obzira na svoju laganu strukturu ipak prekriva nepravilnosti i crvenilo.

Ako imate problema s kožom ili kožnom alergijom, korištenje mineralne kozmetike promijenit će vam život.

Osim što je odličan za osjetljivu kožu, ovo su još neke od prednosti:



Pri kupnji mineralnih pudera trebate biti oprezne i čitati što piše na deklaraciji. Kako je to postalo sve popularnije, mnogi proizvođači svoje pudere nazivaju mineralnima, dok oni s time nemaju veze. Tek ako su svi sastojci potpuno prirodni i ako nema dodanih alkohola, boja i parfema, tek tada se radi o laganom puderu koji je bolji za vašu kožu.

„Oznaka certifikata prirodne kozmetike NaTrue ili BDIH dobar je izboru linije pudera. Na nekim deklaracijama možete pronaći postotak korištenih prirodnih sastojaka u svom proizvodu, no ne rade to svi proizvođači jer pod svojim imenom proizvode isključivo ‘čiste’ preparate i smatraju da nema potrebe to posebno izdvajati i naglašavati.””, objašnjava Jadranka Marković, savjetnica za kozmetiku.