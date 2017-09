KAKO SE RIJEŠITI PERUTI: Prirodnim putem uklonite ovu neugodnost koja se lako vraća

Prhut ili perut nije zarazna ali je jako neugodna pojava, posebice kod ljudi s kratkom kosom. Nastaje radi prevelikog izlučivanja sebuma te prhutanja kože.

Probleme s vlasištem ne doživljavaju samo žene, već i muškarci. Do peruti dolazi radi prevelikog izlučivanja sebuma što uzrokuje prhutanje kože i svrbež.

Riješite se uzroka nastanka peruti

Istraživanja su pokazala kako se perut češće pojavljuje kod muškaraca nego žena. Otprilike 50% žena i muškaraca s njom ima problema barem jednom u životu. Prhut uzrokuju mikroskopske gljivice koje razmnožavanjem dovode do upale vlasišta. Uz to će prekomjerna količina loja stvarati će veću količinu Malassezia gljivice što rezultira seborejom, točnije prekomjernim ljuštenjem, pojavom bijelih ili sivih ljuskica i svrbež. Prhut mogu dobiti oni s masnom, kao i oni sa suhom kožom. Na to može utjecati nekoliko razloga, a najčešći je stres.

Kako bi se riješili peruti pokušajte se prvo riješiti njenih uzročnika, a to su:



stres

česti prelazak iz suhe u vlažnu klimu i obrnuto

masna hrana

visoka razina kiselina u organizmu

prekomjerno pranje vlasišta

stalnim sušenjem kose fenom

hormonalni disbalans

Prirodnim načinima protiv perutanja vlasišta

Ako patite od pojavljivanja peruti, prije svega trebate paziti na šampon za kosu koji koristite. Ako koristite šampon za kosu koji ne odgovara vašem vlasištu ili je previše jak, možete si raditi problem svakim pranjem. Kupovni šamponi protiv peruti najčešće u sebi sadrže cinkov pirition i ketokonazol. Oni djeluju na simptome i uzročnike prhuti ali se moraju koristiti rijetko i u malim količinama jer su uglavnom dosta agresivni i iritiraju tjeme.

‘Kosu ne perite više od 2-3 puta tjedno, a pritom samo jednom do dva puta tjedno koristite šampon protiv peruti. Nemojte sušiti kosu fenom. Za kosu možete koristiti maske s omega masnim kiselinama, a kortikosteroidne gelove koristite samo povremeno, ne više od tri puta mjesečno jer prečesto korištenje može izazvati još gore posljedice. Pokušajte koristiti losione koji sadrže polidokanol ili ureju ako se pojavi svrbež. ‘ savjetuje doktorica Jelena Meštrović Štefekov, dr. med., spec. dermatologije i venerologije.

Savjet plus kako se riješiti peruti je poticanje bolje cirkulacije na području tjemena. Najbolji najčin za to je ispiranje kose skoro hladnom vodom blago ga masirajući. Perut nije zarazna, ali preporučuje se da u kući ipak imate svoju četku, češalj i ručnik za kosu. Jednako tako trebate brinuti o tome da vam je četka za kosu uvijek čista.

5 koraka kako očistiti četku za kosu:

Pročešljajte četku češljem, dugačkom iglom ili škarama i izvucite svu kosu iz nje. Napravite mješavinu tople vode i malo šampona za kosu Iskoristite staru četkicu za zube i umočite ju u tekućinu zajedno s četkom za kosu pa ostavite tako 30 minuta. Ako četka ima čvršće zbijene zubiće, možete dodati i malo octa ili sode bikarbone. Iščetkajte četkicom za zube sve nečistoće s četke za kosu. Na ovaj način očistit ćete ju od ulja, masti i nakupljene peruti Isperite četku u čistoj vodi i osušite

Najbolji odabir za rješavanje peruti ipak su prirodni načini pa su tako neki od njih:

kombinacija kokosovih ulja i esencijalnih ulja

ricinusovo ulje

aloe vera

sjeme piskavice

lišće nima

kopriva

jabučni ocat

jogurt

ulje čajevca

laneno ulje

soda bikarbona

Kokosovo ulje

Trljanje ovog djevičanskog ulja u kosu može imati antibakterijski učinak. Otprilike pola masnih kiselina u kokosovom ulju su laurinske kiseline, koje su povezane s antibakterijskim učincima, kao i s jačanjem imuniteta. Nemojte ga koristiti svakog dana već jednom tjedno. Utrljajte ga u vlasište i stavite na njega vlažan topli ručnik i držite tako 15-30 minuta, potom isperite mlakom vodom i po potrebi laganim šamponom.

Ulje čajevca

Ovo ulje možete koristiti oralnom primjenom. Njegova svojstva se često koriste u medicinskim tretmanima za liječenje kožnih infekcija i kod liječenja bakterija i gljivica. Kako bi se riješili bakterija i gljivica možete na dnevnoj pazi popiti do 3 kapi ulja. Možete ga utočiti u kapsulu i popiti nakon obroka. Ovo ulje je odlično za ojačavanje imuniteta.

Sjeme piskavice

Sjeme piskavice koristi se za probleme na koži kao što su fistule, otvorene rane i čirevi. Odličan je za njegu kože jer će ukloniti nečistoće i pomladiti kožu. Da bi si pomogli kako se riješiti peruti zakuhajte 2dcl hladne vode s dvije žlice sjemenki. Ostavite da prokuhano odstoji 20 minuta. S ovim čajem možete natopiti tjeme ili ga piti lagano u malim gutljajima.

Ricinusovo ulje

Ovo ulje jedno je od najpoznatijih za njegu kose jer će pomoći popraviti ispucale vrhove i ojačati cijelu kosu. Kako bi se riješili peruti uz pomoć ricinusova ulja, izmješajte 3 žlice usitnjenog korijena peršina i 3 žlice ricinusova ulja. Peršin će u kombinaciji s ricinusovim uljem odstraniti perut i uravnotežiti vlasište. Radite ovo jednom tjedno tako da umasirate u vlasište i ostavite da djeluje barem 15 minuta. Prije toga ne bi bilo loše na kosi držati topli ručnik kako bi se otvorile pore. Nakon smjese kosu isperite blagim šamponom i mlakom vodom.

Aloe vera

S aloe verom nećete pogriješiti ako trebate nešto antibakterijsko i antigljivično. Možete kupiti gel od aloe vere, nanesite ga na tjeme nakon toplog ručnika i držite tako barem 30 minuta. Nakon toga isperite kosu svojim šamponom.