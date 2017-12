KAKO SE OŠIŠATI: Kod kuće uz par koraka postanite prava diva s novom firzurom

Puno vremena, novaca i ideja nešto je što mnogima nedostaje. Kako bi se riješili tih problema, uz naše savjete naučite kako se ošišati kod kuće.

Bez obzira na to jeste li spretne sa škarama ili niste navikle na takve ekspedicije, vlastito rezanje kose može biti odlična ideja. Sigurno vam se nekoliko puta već dogodilo da nemate novaca za novu frizuru, da su vam iznimno ispucali vrhovi i kosa vam više ne izgleda lijepo ni svježe. Ne preporučujemo da drastično ošišate kosu, ili ju pobojate bojom u koju niste sigurni, ali male preinake možete raditi.

Kako se ošišati kod kuće

Ono što će vam biti potrebno da se ošišate kod kuće same, već stoji u vašim kupaonama. Bit će vam potrebne škare, ručnik, malo vode – bilo bi odlično kada bi imale sprej s čistom vodom, češalj s tankim zupcima. Ovisno o tome što želite, ovo su trikovi.

Kako ošišati ispucale vrhove sama

Ova vrsta šišanja namijenjena je ženama ili muškarcima sa srednje dugom kosom ispod ramena.



Neovisno o razdjeljku koji imate, na sred glave napravite crtu češljem i podijelite kosu na pola. Stavite ju da visi ispred ramena. Nakon toga svaku polovicu podijelite po sekcijama. Sekciju po sekciju odabirite i počnite uvijati. Korištenjem palca i kažiprsta polagano prođite po zavinutoj kosi, ali prema gore. Tako će svi vidljivi ispucali vrhovi doći do izražaja. Uzmite škare i odrežite samo vrhove koji su ostali viriti iz kose. Tako ćete odstraniti sve ispucale vrhove bez da radite veliku promjenu na svojoj kosi.

Osim toga možete i kosu prebacivati preko prstiju i tako vidjeti kako ispucali vrhovi iskaču. Samo ih izrežete van.

Kako se slojevito ošišati sama

Ako imate puno kose i želite si popraviti vrhove, ne morate trošiti novce na novu frizuru. Ovaj način šišanja ne može biti jednostavniji. Zavežite kosu u konjski rep ali na čelu. Dobro povucite sve pramenove i sve slojeve kose. Nema potrebe da močite kosu, ali ako je valovita ili neposlušna, to bi vam moglo pomoći. Kada ste zavezali kosu u konjski rep odlučite koliko dug želite prvi sloj kose. Odaberite želite li rub koji završava na vašim obrvama ili sloj koji počinje na bradi. Izmjerite udaljenost od početka čela, po tome ćete znati koliko režete. Gdje odaberete stavite češalj na kraj konjskog repa. Podignite rep i čvrsto ga držite. Uzmite škare i šišajte tamo gdje se nalazi češalj. Nakon toga škare okrenite potpuno vodoravno i režite usred repa da bude čupav. Pazite samo kada režete prema sebi da se ne bi porezali po čelu. Na kraju skinite gumicu s kose i pustite kosu da padne sama od sebe. Eto, nova frizura za nula kuna!

Rezanje šiški

Sigurno ste na internetu vidjeli mnogo krivo odrezanih šiški kod djevojaka koje su to odlučile napraviti same. Greške su najčešće prekratko odrezane šiške ili krivudave na sve strane. Kako bi to izbjegle postoji nekoliko trikova.