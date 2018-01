KADULJA ZA LICE: Ne postoji problem koji neće riješiti, a možete je uzgojiti u svom vrtu

Poznata i pod imenom žalfija, kadulja je poznata kao ljekovita biljka koja ima pozitivno djelovanje na mnoge zdravstvene tegobe.

Osim što je djelotvorna u rješavanju problema s grloboljom, dišnim sustavom, upalama zubnog mesa, koristi se i za zdravlje lica. Rješavanje akni uz pomoć čaja od kadulje koristi se od davnina.

Zdravlje u biljci žalfije

Ljekovita kadulja, latinskog imena Salvia uzgaja se diljem Europe. Najkvalitetnije biljke su one samonikle, koje u velikoj količini ima u čitavoj Hrvatskoj. Najviše je se može pronaći na dalmatinskim otocima. Prepoznatljiva je po sivo zelenim listovima koji su blago hrapavi te po ružičastim cvjetovima. Grmolika je i raste u širinu, a visina joj može doseći čak 70 centimetara. Kadulja se koristi od davnina, pa je tako poznato da je Kralj Karlo koji je vladao do 814. godine zapovjedio da se ona posadi po cijelom kraljevstvu. Tada se vjerovalo da tjera zle duhove, bolesti te da čuva od zla. U starije vrijeme smatralo se da kadulja uspješno može zamijeniti antibiotike.

Žalfija ima dobrobiti za gotovo cijeli organizam, a ovo su neke od njih:



lijek za grlobolju

pomaže pri upali krajnika

smanjuje upalu zubnog mesa

rješava lošeg zadaha

pročišćava limfu

pomaže regulirati hormone

korisna je protiv celulita

djelotvorna je pri njezi masne kože

pomaže protiv akni i mitesera

potiče menstruaciju

smanjuje menstrualne bolove

ublažava upale uzrokovane herpesom

pročišćava sinuse

detoksicira kožu

pomaže pri probavnim smetanjama

regulira pozitivan rad jetre

Kadulja za lice

Upalni procesi kože koji se uglavnom javljaju kod mladih i adolescenata nazivaju se akne. One stvaraju promjene u koži u dijelu strukture koja se sastoji od folikula dlake i njoj pridružene lojne žlijezde. Akne se mogu nazivati bubuljicama ili prištićima. Uzrokuje ih pretjeran rad lojnih žlijezda.

Pojavljuju se kod oko 80% muškaraca i žena. Prve se akne kod žena pojavljuju oko desete godine života i traju do sedamnaeste godine, a kod muškaraca od četrnaeste do devetnaeste godine. Najčešće traju od tri do šest godina, ali se mogu pojavljivati i u kasnijoj dobi.

Akne nisu direktna posljedica loše prehrane ili nehigijene, ali to također može pogodovati nastanku. Ako traju i nakon adolescentnog doba mogu predstavljati pravi problem i ukazivati na hormonalne poremećaje i stres. Uzročnik za stvaranje akni mogu biti i određeni lijekovi koji imaju sastojke bromida, litija, pa čak i kortikosteroidi.

Kadulja za lice tako pomaže pri njezi masne kože čiji uzrok su često akne. Pokušajte isprobati ove prirodne recepte i maske da se lakše riješite akni i mitesera.

Maska za njegu nečiste kože

Za ovu masku za lice će vam biti potrebno:

50 g zelene gline

1 žličica biljnoga glicerola

3 kapi esencijalnog ulja kadulje

hidrolat kadulje ili destilirana voda

Sve navedene sastojke pomiješajte pa ulijevajte hidrolat kadulje ili destiliranu vodu dok ne dobijete smjesu dovoljne gustoće. Maska bi trebala biti gusta i kremasta. Spremite ju u lončiću i ovakvu koristite jednom do tri puta u tjednu. Prije nanošenja maske, na lice stavite topli vlažni ručnik koji će vam otvoriti sve pore. Nakon toga na lice nanesite tanak sloj i ostavite da djeluje od pet do deset minuta. Ako imate više masnu kožu ostavite ju deset minuta, ako je suha koža, držite ju kraće. Nakon što se osuši isperite lice mlakom vodom. Ako koristite hidrolat od kadulje, možete isprati lice tom tekućinom.

Hidrolat ljekovite kadulje je jedan proizvod koji pomaže u borbi protiv akni, a dobiva se destilacijom svježih listova kadulje. Ima jak i ugodan miris, okus te terapeutska svojstva. Osim što liječi akne pomaže u prevenciji ponovnog nastanka, točnije, rješava uzrok problema.

Piling od kadulje

Ova maska, točnije piling, odlična je za rješavanje nečistoća.

Potrebni sastojci:

1 žličica suhih listova žalfije

2 dl vode

3 žlice zobenog brašna

3 žlice sito mljevenih badema

Za ovaj piling možete koristiti suhe listove žalfije ili svježe. Ako koristite svježe, bit će vam potrebna dupla doza, točnije dvije žličice. Listove žalfije usitnite i prelijte vrelom vodom. Ostavite da tako odstoji desetak minuta pa procijedite. U međuvremenu izmiješajte zobeno brašno i mljevene bademe dok ne dobijete mekanu smjesu. Pomiješajte s čajem od žalfije. Smjesu stavite na lice lagano utrljavajući. Nakon što ste prošli cijelo lice, isperite ga mlakom vodom.

Maska za bolju cirkulaciju kože

Potrebni sastojci:

½ žličice suhih listova kadulje ili cijela žlica svježih listova

2 dl kipuće vode

1 bjelanjak

malo limunovog soka

1 žličica meda

Usitnite listove kadulje i prelijte ih vrućom vodom da napravite čaj. Ostavite da stoji desetak minuta pa procijedite. Razdvojite bjelanjke od žutanjaka i od bjelanjaka istucite čvrst snijeg. U to dodajte med i malo limunovog soka. Miješajte pa dodajte procijeđeni čaj od kadulje dok ne dobijete mekanu i kremastu smjesu. Navlažite lice, nanesite smjesu i ostavite da tako stoji do dvadeset minuta. Isperite mlakom vodom.

Kupka za tijelo od žalfije

Ova kupka će pomoći da osvježite kožu cijelog tijela, da ju omekšate i smanjite buduće znojenje.

Potrebni sastojci:

1 šaka suhih listova kadulje ili dvije šake svježih listova kadulje

5 dl jabučnog octa

Listove kadulje prelijte jabučnim octom koji ste prije toga zakuhali da zakipi. Kada kuhate ocat poklopite posudu. Natopljene listove ostavite u pokrivenoj posudi pola sata. Procijedite pa dodajte vodi za kupanje.

Dodajte druge biljke za snažnije djelovanje

Osim kadulje ili žalfije, u terapiji vam mogu pomoći i ostale biljke koje imaju slično djelovanje. Tako na primjer maslačak, komorač, piskavica i matičnjak pomažu u čišćenju krvi, detoksiciranju organizma i smanjivanju stresa. Možete pripremati sok od koprive, nevena, mente i maslačka kako bi smirili upale, a lice možete umivati kamilicom ili majčinom dušicom svaka dva dana.

Neugodne nuspojava korištenja kadulje

Čaj od kadulje ima jak i specifičan okus i ne bi se smio koristiti dugotrajno. Kao i svi prirodni čajevi, trebao bi se koristiti uz pauze nakon tri ili četiri dana korištenja. Ako u jednom danu unesete više od tri šalice čaja od kadulje može se pojaviti žgaravica i refluks, bol u želucu i probavne smetnje.

Ako se koristi za probleme s desnima kao tekućina za grgljanje može zatamniti zube. Dakako, to se neće dogoditi nakon jednog grgljanja, ali u slučaju stalnog korištenja to je moguća nuspojava. Zube nakon tamnjenja možete izbijeliti uz pomoć praha aktivnog ugljena.

U kadulji se nalazi tujon koji pri prekomjernim korištenjem može imati negativne nuspojave na središnji živčani sustav kod nekih skupina ljudi. Tako ga ne bi smjele koristiti trudnice, djeca, osobe koje boluju od epilepsije, starije osobe slabog imuniteta ili one s nekim poremećajima živčanog sustava.