IMATE LI DUGU BRADU, SADA JE MOŽETE UNOVČITI! Šoping centar nudi najbolji posao na svijetu, a plaća je više nego dobra

Imate li dugu njegovanu bradu i dobro bi vam došla dodatna kuna u džepu, zaputite se u Englesku i prijavite za najbolji posao na svijetu. Svi će vas tetošiti, a zarada je odlična.

Božićna kupovina za mnoge je vrlo stresna, pogotovo za one koji s njome čekaju do zadnjeg trena. Jedan se šoping centar u Leicesteru dosjetio kako pomoći svojim zaposlenicima i kupcima smanjiti stres u to vrijeme. Ujedno i nude mogućnost dobre zarade – ali samo ako ste bradati muškarac. Brijačnica Mo Bro’s traži zainteresirane muškarce s dugom bradom koji bi samo sjedili i dopuštali ljudima da im glade bradu jer to, navodno, djeluje umirujuće.

Isti ljudi koji su stvorili feromonsko ulje za bradu spremni su platiti svojim bradatim zaposlenicima 265 kuna po satu da jednostavno sjede i dopuste kupcima šoping centra da im miluju bradu. Stanica za diranje brade bit će postavljena u Highcross trgovačkom centru za tri dana. Ideja je da diranje nečega mekog pomaže u smanjenju razine kortizola i nakon toga snanjuje brzinu otkucaja srca i snižava krvni tlak.





“To je prilično uobičajeno znanje da milovanje mekih stvari, poput životinja, smanjuje stres, ali nismo htjeli potražiti pomoć životinja jer one mogu biti nepredvidljive i kaotične”, objašnjava Savan Dattani, suosnivač Mo Bro’sa. “Dakle, okrenuli smo se sljedećem logičnom izboru, mislili smo da je brada sljedeća najbolja stvar! Imat ćemo niz proizvoda koji su dostupni za uporabu, tako da će brade biti meke i miris će biti sjajan.”

Tko se usudi reći da diranje brade ne može pružiti isti umirujući osjećaj kao draganje šteneta ili mačića?! Osim toga, stanica neće nuditi bilo kakve brade. Podnositelji zahtjeva moraju imati bradicu koja je dugačka najmanje pet centimetara, iako će prednost imati oni čija je brada poput one Djeda Mraza. Naravno, specifikacija posla također navodi da potencijalni kandidati moraju voljeti da im netko dira bradu. Stanica će imati tri stolice gdje kupci mogu milovati bradu po svom izboru do 20 minuta. Cijena je 45 kuna za pet minuta, a sva dobivena zarada donirat će se se beskućnicima, piše Independent.