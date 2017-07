GELIRANI NOKTI: Koji je postupak izrade i jesu li štetni za vaše ruke?

Gelirani nokti su uz umjetne trepavice, dodatke u kosi i umjetno tamnjenje postali vrlo popularni kod ženske populacije. Svi ti dodaci postavljaju pitanje jesu li zdravi za naše tijelo i kakva im je dugoročna posljedica na zdravlje.

Geliranje noktiju je postupak učvršćivanja prirodnih noktiju dodanim materijalima. Kvaliteta geliranih noktiju prvenstveno ovisi o znanju osobe koja to radi, ali i o kvaliteti materijala koji se koristi. Danas je vrlo lako položiti kratke tečajeve i postati stručan za izradu geliranih noktiju, pa ako niste sigurni o stručnosti osobe kojoj dolazite na uređivanje, preporučujemo da se dobro raspitate prije. Uz to, dobro promislite možete li si priuštiti cijelu priču. Gel se pomiče u skladu s rastom vaših noktiju što bi značilo da biste trebali ići na obnavljanje svakih 3-4 tjedna. Kvalitetna izrada geliranih noktiju trebala bi koštati između 200 do 350 kuna. Samo materijali trebali bi koštati oko 100 kuna, što znači da svaka osoba koja naplaćuje manje od 200 kuna ne cijeni svoj rad, a možda niti ne radi dobro.

Gelirani nokti nisu štetni ako se dobro i kvalitetno izrade.

Postupak geliranja noktiju (korak po korak):

Prije stavljanja gela na nokte, pripazite jesu li vam nokti krhki, prozirni i listaju li se. Ako se to događa, tijelo vam pokušava reći da vam nedostaje mangana – važnog minerala. On održava zdravlje kostiju, regulira šećer u krvi, smanjuje slobodne radikale i poboljšava probavu. Mangan možete pronaći u svakodnevnim namirnicama kao što su: maline, ananas, češnjak, grožđe, cikla, mahune, riža, zob, orasi, jagode, kupine, tropsko voće, salata, špinat… Prije manikure, izblijedite žutilo s noktiju jednostavnim pripravkom koji možete napraviti i sami.



Za geliranje noktiju potreban vam je: gel ili akril, UV lampa, kistovi i alati za manikuru noktiju.

Gel je u laboratoriju već umiješani materijal, a akril miješamo neposredno prije nanošenja na nokat. Gel se ‘suši’ pod UV svjetlom, a akril na zraku. Lampa s UV svjetlom je slična lampama koje se koriste u solariju, samo puno slabija. Kao što smo rekli, bitno je da znate o kakvom materijalu se radi i o osobi koja gelira nokte.

Pripremite nokte na gel

1. Dezinfekcijskim sredstvom poprskajte nokte osobi kojoj ih radite, a uz to i svoje.

2. Koristeći turpiju, skratite dužinu svih noktiju. Koristite okrugi pogurivač zanoktica i nježno pogurajte zanoktice unazad, a kad završite, s drugim krajem uklonite višak mrtve kože oko zanoktica. Možete se koristiti i škaricama ili rezačem za zanoktice.

3. Uklonite sjaj s površine nokta koristeći turpiju. Pazite da rašpate nokat u jednom smjeru cijelo vrijeme, najbolje bi bilo da pratite smjer rasta nokta. Posebno pazite na bočne strane.

4. Nanesite dehidrator kako bi uklonili vlagu s nokta. Posebno pazite da ste prošli površinu cijelog nokta i da se dehidrator dobro osušio. O ovome ovisi zadržavanje gela na noktima.

Postavljanje tipsi

1. Izaberite tipse koje savršeno pristaju svakom prirodnom noktu. Ako ste odabrali tipse koje su malo veće od potrebne iskoristite koja je malo veća od potrebne upotrijebite čvršću turpiju s kojom ćete izrašpati rubove tipse. Pripazite da bočne linije prate prirodan rast nokta.

2. Nanesite ljepilo na tipsu tako da prekrije cijelu površinu utora. Zalijepite ju i pazite da izbjegnete stvaranje mjehurića zraka na spoju između tipse i prirodnog nokta.

3. Skratite tipse do željene dužine koristeći kliješta za tipse. Nemojte koristiti grickalicu za nokte ili škarice jer biste mogli odlijepiti ili oštetiti tipsu.

4. Spoj tipse i prirodnog nokta uredite uz turpiju rašpanjem uz što manji pritisak kako ne biste oštetili prirodni nokat. Ako su osobi kojoj radite nokte oni vrlo tanki i oštećeni, nanesite tanak sloj E-Air Bondera na svih 10 noktiju i ostavite da se osuši na zraku. Ne koristite UV-lampu.

5. Ako osoba ima čvršće nokte, možete koristiti E-UV Bonder. Počnite od malog prsta i stavite malu kapljicu na njega. Koristite kist i počnite od zanoktica i u smjeru kazaljke sata razmažite proizvod po cijelom noktu. Pazite da nanesete proizvod i na bočne strane i na vrh nokta.

6. Stavite ruku u UV-lampu sušeći proizvod od 120-240 sekundi, ovisno o jačini lampe. 120 sekundi je namijenjeno ako imate lampu jačine 45W, 280 sekundi za lampe jačine 18W i 240 sekundi za lampe jačine 9W.

Love this color! 💞 Source: @glambymeli Objavu dijeli Nail Tips (@1minutenails) Kol 7, 2016 u 3:00 PDT

Nanošenje gela na nokte

1. Kistom uzmite malu količinu željenog gela. Postavite kuglicu na sredinu nokta i raširite po cijeloj površini koristeći rotirajuće pokrete. Razvucite gel i do kraja nokta i bočnih strana. Nanesite gel na 4 prsta pa stavite u lampu na 2 minute.

2. Uzmite veću količinu istog gela kako bi oblikovali zonu i C-luk nokta. Postavite gel po sredini nokta te ga razvucite koristeći lagane polukružne pokrete. Dio gela otkotrljajte do područja zanoktica i naglim pokretom povucite kist do slobodnog kraja nokta kako bi oblikovali simetričan C-luk. Nemojte koristiti veliki pritisak. Laganim polukružnim pokretima zatvorite rub nokta i pokušavajte zadržati C-luk.

3. Na ovom koraku možete postati kreativni, koristeći različite tehnike uređivanja, razne boje i ukrase.

3. Otklonite višak gela s vrha nokta oblikujući konturu smile linije. S čvrstim polukružnim pokretom povucite kist od lijeve prema desnoj strani slobodnog ruba nokta. Zadnje radite palčeve. Ruku stavite u lampu i ostavite na 2 minute.

Obsessed 💜 @indigo_lune #nailtutorial #nails Objavu dijeli Nail Tips (@1minutenails) Pro 12, 2016 u 11:07 PST

Završna obrada

1. Uz cleanser i blazinice uklonite ljepljivi višak gela sa svih noktiju. Rašpajte laganom turpijom i izbrusite bočne strane. Pazite da uklonite sve neravnine. Rašpajte kružnim pokretima cijeli nokat skroz do zanoktica. Ako je potrebno popravite i rub nokta.

2. Nanesite blok koji uklanja sjaj.

3. Nanesite tanak sloj ‘sealera’ na sve nokte lijeve i desne ruke. Palčeve naknadno obradite. Stavite ruke u UV-lampu i sušite 90-180 sekundi ovisno o jačini lampe. Ponovite isti postupak na palčevima.

4. Zamolite osobu da opere ruke. Nanesite ulja za zanoktice na sve prste i lagano umasirajte.