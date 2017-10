LAMPIONI ZA GROBLJE: Zašto se uopće pale te na što trebate paziti pri kupnji

Paljenje svijeća i donošenje cvijeća za groblje, dugogodišnja je tradicija koja se radi za Sve svete, ali i ostale dane u godini.

Svaka stvar koja se tiče naših preminulih ima određenu simboliku i služi kako bi se na neki način stupilo u kontakt s njima. U svijetu se blagdan Svih svetih drugačije slavi, a u Hrvatskoj je običaj da se tog dana na groblje donosi cvijeće, najčešće krizanteme i lampioni koji se pale.

Lampioni za groblje kao vječna svjetlost

Paljenje svijeća smatra se načinom da se osigura svjetlost i toplina umrlima. Vijenac i cvijeće općenito izražavaju ljubav i poštovanje prema pokojniku, a paljenje svijeća uključuju molitvu za svjetlost vječnu. Vjeruje se kako je potrebno umrlim dušama priskrbiti toplinu koju će im dati svjetlost svijeća i lampiona. Na taj način njihove duše pronalaze svjetlo i svoj put u mraku.

Ovo je dio obreda u gotovo svim religijama. U 19.stoljeću jedan od običaja je bilo donošenje hrane na groblje radi vjerovanja kako je dušama potrebna okrjepa. Tako se na grobljima pilo, jelo i tamo su se držale mise, a ne u crkvama.



Osim Svih svetih, svijećama se obilježava i Dušni dan. Taj blagdan obilježava se dan nakon Svih svetih po inicijativi benediktinskog opata iz Krimija, svetog Odilona. Taj dan obilježavaju mise zadušnice i paljenje svijeća u vlastitom domu kao prikaz prisjećanja na najmilije. Na Dušni dan su španjolski svećenici još 1748. godine dobili povlasticu da drže tri mise – jednu za koga kog žele, drugu za Svetog Oca, a treću za sve vjerne mrtve. Tu povlasticu je papa Benedikt 15. proširio na cijelu Crkvu.

Cijene i veličine variraju

Lampioni za groblje kod nas se, posebice u vrijeme prije Svih svetih mogu kupiti u gotovo svim prodavaonicama. Razlikuju se u bojama, veličinama i oblicima. Odnedavno su sve popularniji postali lampioni s printom svetaca ili domovine. Pri kupnji budite pažljivi o gramaži samog lampiona. Čest je slučaj da se prije blagdana gramaža lampiona znatno smanjuje u skladu s cijenom koja je za to vrijeme nešto niža nego inače. Na lampionima za groblje je često navedeno koliko dugo će oni trajati nakon što se fitilj zapali, ali to ne mora nužno biti istina. Također možete provjeriti kvalitetu materijala od kojeg su izrađeni. Ako se pri dodiru prsta smjesa prhuta i počne trgati to je znak kako lampion nije kvalitetan i da će jako brzo izgorjeti.

Lampioni se razlikuju i po plastici od koje su izrađeni, a kod toga trebate biti posebno oprezni ako ćete ih paliti u zatvorenom prostoru. Nikako se ne preporučuje paljenje lampiona za groblje u kući jer se može dogoditi da se plastika rastopi i zapali što može dovesti do velikih katastrofa. Ako ih već palite u kući, obavezno ih gasite prije spavanja kako bi izbjegli moguće probleme.

Veličine lampiona za groblje mogu biti male, srednje i velike, a postoje i električni. Oko električnih se ne morate brinuti oko zapaljenja, ali zato je njihova cijena ipak nešto viša. Prosječna cijena za male lampione u vrijeme prije Svih svetih je oko 3 kune, srednjih 4 kune, a velikih od 6-9 kuna. Lampioni koji imaju poseban oblik najčešće imaju veću cijenu za oko 2 kune. Osim plastičnih lampiona, možete kupiti i stakleni lampion u koji se stavljaju ulošci s voskom koje tada možete mijenjati. Staklene lampione platit ćete u prosjeku 20 kuna, a uloške oko 5 kuna. Električni lampioni koštat će vas od 15-30 kuna.

Zanimljivo obilježavanje u Meksiku

U Hrvatskoj se Svi sveti i Dušni dan uglavnom slave nošenjem cvijeća i lampiona za groblje u miru obitelji, prisjećanju i tugovanju za najmilijima. U Meksiku je situacija drugačija. Kod njih se taj blagdan naziva Dia de los Muertos i iznimno je spektakularan i glasan. Taj dan kod njih je posvećen malim anđelima ili umrloj djeci. Idućeg dana, točnije na naš Dušni dan, prisjećaju se ostalih pokojnika. Ovaj praznik traje nekoliko dana i usredotočuje se na okupljanje obitelj i prijatelja te prisjećanje na umrle članove obitelji. Njihova tradicija uključuje festivale, parade i velika okupljanja obitelji na groblju kako bi se na kraju dana molili za svoje pokojne.