KOJI JE VAŠ TIP ORGAZMA? Riješite kviz i otkrijte seksualnu tajnu svoje podsvijesti, možda vas rezultat i iznenadi

Dok je za neke seks isključivo tjelesno iskustvo i preferiraju divlje igrice, oni romantičniji opisuju ga kao duhovno spajanje. Ovisno o vašim afinitetima i seksualnom apetitu, svatko drugačije proživljava orgazam. Koji ste vi tip: tjelesni, duhovni, osjetilni ili mentalni? Riješite kviz i otkrijte seksualnu tajnu svoje podsvijesti. Možda vas rezultat i iznenadi.

Otkriven novi fenomen u seksu: Jeste li ikada doživjele orgazam nakon orgazma?

Više testova, kvizova i pitalica potražite u našem specijalu.



Koji je vaš tip orgazma?

Your item will be embedded here