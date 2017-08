VELIKI KVIZ ZA FILMOLJUPCE: Provjerite koliko dobro poznajete citate iz kultnih filmova i vratite se malo u prošlost

Htjeli mi to priznati ili ne, kultne rečenice iz jugoslavenskih filmova i serija postali su stvar općeg vokabulara. Može se Hollywood na glavu postaviti ali njihove uspješnice sigurno se neće citirati u sasvim običnim životnim situacijama.

To nije stvar samo jezične barijere nego i mentalitetu, kao i životnim problemima koju su, globalizaciji usprkos, i dalje drugačiji u Hrvatskoj od onih u SAD-u. Čak ni maestralni “Are you feeling lucky, punk” ili “Are you talking to me” ne mogu mjeriti s “Neću politiku u svoju butigu” ili s “I tata bi sine”.

