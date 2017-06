ZNATE LI ŠTO JE CURUBA? Žuto je, duguljasto i jestivo – ali nije ono što mislite

Curuba je zanimljivo tropsko voće koje dolazi iz Južne Amerike ali se sve više rasprostranjuje po ostatku svijeta. Curuba se naziva i plemenitim banana voćem.

Ovo voće ima jestivo meso i sjemenke, a okus podsjeća na kiselkasto voće kao što su jabuke, naranče i mandarine. Neki okus ovog voća uspoređuju s krastavcima. Curuba najbolje uspjeva u tropskom predjelu jer ne može podnijeti temperature niže od -5 stupnjeva. Najčešće raste na višim nadmorskim visinama. Najčešće se uzgaja u podrčuju Bolivije, Perua, Kolumbije i Venezuele.

Kako izgleda curuba voće?

Curuba raste u obliku drveta koje može narasti do 7 metara visine. Stabljike curube su duguljaste i sivo zelene boje velike do 10 centimetara. Cvjetovi su veliki do 5 centimetara, duguljasti su i u ružićastim i crvenim tonovima.





Plod curube je duguljasto ili okruglasto, a veličina može varirati od manjih od oko 5 centimetara, do većih od oko 12 centimetara. Široko je 3-4 cm, debele kožaste kore, bjelkasto žute boje čime neodoljivo podsjeća na bananu. U nekim oblicima može se pronaći i curuba koja je zelene boje. Unutar ploda nalaze se sitne tamne sjemenke.

Ljekovitost curube

Curuba ima jestive plodove koji su poznati za izradu džemova, marmelada, želea, sladoleda i koktela. U nekim područjima poznato je i vino od curube.

Ovo voće ima malu količinu šećera u sebi, ali i mnogo minerala i proteina. Ovo su nutritivna svojstva curube:

proteini

ugljikohidrati

minerali

fosfor

željezo

riboflavin

niacin

vitamin C

celuloza

Najpoznatiji proizvod od od ovog voća je sok od curube koji slovi kao izrazito ukusan, a posebno je popularan u Kolumbiji.