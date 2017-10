ZAŠTO TREBATE JESTI MASLAC OD KIKIRIKIJA: Recepti za slana i slatka jela koja morate probati

Ovaj maslac od orašastih plodova najčešća je namirnica u Američkim filmovima, a dostupan je za kupnju i u našim trgovinama.

Nezaobilazan je dio američke tradicije i kulinarstva, a kod nas se rijetko koristi. Njegova popularnost sve više raste, a glavni razlozi za to stoje u njegovim sastojcima koji su izrazito hranjivi i dobri za cijeli organizam.

Nutritivne vrijednosti maslaca od kikirikija

Ovaj maslac od orašastih plodova jedan je od najprodavanijih. Sadrži mnoge zdrave masti potrebne za ljudski organizam pa tako postaje sve češća namirnica na policama u kuhinjama.

Ovo su nutritivne vrijednosti maslaca od kikirikija od 100 grama:



masti – 49,2 g, od čega zasićene samo 6,8 grama

energija – 623 kcal

ugljikohidrati – 16,1 gram od čega 4,0 grama šećera

vlakna – 8,5 grama

proteini – 25,8 grama

sol – 0,4 grama

Udio masti koje se nalaze u ovom maslacu mnoge navode da misle kao je loš za organizam i žile, no ukoliko ga ne koristite previše, ove masti dobro dođu organizmu. Niti zasićene masti neće utjecati nepovoljno za zdravlje, već će čak pomoći kod regulacije određenih hormona kao što je testosteron te vitamina D.

Uz manji broj zasićenih masti, nezasićene masti koje se nalaze u maslacu od kikirikija su mononezasićene i polinezasićene. Te vrste masti pomažu kod snižavanja kolesterola, smanjuju rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti te spuštaju krvni tlak. Uz to imaju i antupalna svojstva koja će ujedno jačati imunitet.

Maslac od kikirikija je energetski visoko vrijedna namirnica, ali to ne znači da se ne treba naći u vašoj prehrani, upravo suprotno.

Potreban na policama u kuhinji

Kao što smo i ranije naveli, ovaj maslac bogat je hranjivim tvarima. U njemu se nalazi i vitamin E koji je moćni antioksidans, vitamin B6 koji služi za jačanje imuniteta tijela. Uz to se u maslacu od kikirikija nalaze magnezij i kalij koji su neizbježni u zdravlju mišića i kostiju.

Bez obzira na sve kalorije koje se mogu naći u njemu, ipak ima velik udio vlakana i proteina. Radi njih osjećat ćete se siti dugo vremena, pa će to sigurno pomoći u mršavljenju, točnije, sprječavat će prejedanje.

Recepti za cijeli dan s maslacem od kikirikija

Kako bi uvrstili ovaj maslac u prehranu možete ga miješati s raznim jelima, a odličan je ako želite zdravo i polako mršavjeti.

Doručak s maslacem od kikirikija

Ovaj obrok možete raditi prije spavanja kako bi vas ujutro dočekao. Zdrav doručak najvažniji je dio dana, a ovaj će vam pomoći u izgradnji jačeg imuniteta.

Potrebni sastojci:

1 žlica maslaca od kikirikija

100 grama zobenih pahuljica

1,5 žlica chia sjemenki

200 mililitara zobenog mlijeka

0,5 žlice kakaovog praha

Postupak:

Maslac od kikirikija ostavite sa strane, a sve ostale sastojke pomiješajte. Ostavite da stoji u frižideru preko noći. Ujutro u to dodajte žlicu maslaca od kikirikija. Ako želite možete dodati i suho ili svježe bobičasto voće za dodatno zaslađivanje.

Pločice kao energetski međuobrok

Potrebni sastojci:

200 grama maslaca od kikirikija

50 grama mljevenih sjemenki lana

300 grama zobenih pahuljica

50 grama suncokretovih sjemenki

50 grama sezama

100 grama kokosovog brašna

100 grama badema narezanih na listiće

2 žlice meda

100 grama sitnih kockica datulja

Priprema:

U jednoj posudi pomiješajte zobene pahuljice, sjemenke lana, chia sjemenke, kokosovo brašno, sjemenke suncokreta, sezam, bademe i datulje. Na to dodajte med pa ponovno miješajte dok se smjesa ne sjedini. Na kraju dodajte i maslac od kikirikija pa miješajte dok se svi sastojci potpuno ne sjedine.

Posudu pa pečenje pripremite tako da stavite na nju papir za pečenje. Smjesu stavite na papir za pečenje pa u hladnjak na duboko smrzavanje. Kada postane dovoljno čvrsto režite ih u veličini po želji. Najčešće je dovoljno oko sat vremena.

Krem juha s maslacom od kikirikija

Orašasti maslac se ne treba koristiti samo za slatka jela, a ovo je odličan primjer kako odlično paše i u slanim jelima.

Potrebni sastojci:

2 šalice mlijeka

6 žličica maslaca od kikirikija

himalajska sol

pola žličice cejlonskog cimeta

tostirani kruh po želji

Priprema:

Kikiriki maslac i šalice mlijeka pomiješajte u lonac na laganoj vatri. Miješajte sve dok se maslac ne otopi. U to dodajte cimet i sol pa kuhajte na laganoj vatri dok ne počne krčkati. Kada zakuha ugasite vatru pa u to u natrgajte tostirani kruh. Možete ga i prije ubacivanja narezati na ravne komadiće ako želite. Pričekajte da se malo ohladi i poslužite.

Umak od kikirikija

Potrebni sastojci:

1 režanj češnjaka

2 žlice maslaca od kikirikija

šaka kikirikija

1 žličica ribanog đumbira (po mogućnosti svježeg)

pola čaše vode

šećer kokosovog cvijeta

malo himalajske soli

2 žlice soka od cijeđenog limuna

kokosovo ulje

Postupak:

Narežite češnjak i naribajte đumbir. Na tavicu stavite kokosovog ulja po potrebi i pirjajte češnjak i đumbir. Radite to nekoliko minuta pa u to dolijte vode. U to dodajte maslac od kikirikija, šećer, sol i sok limuna. Dobro miješajte sve sastojke da se ne bi zaljepili pa na kraju dodajte i kikiriki. Sklonite s vatre kada se sve sjedini. Ovaj umak možete koristiti kao preljev preko mesa, riže, povrća ili vegetarijanskih jela kao što je tofu.