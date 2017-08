ULJE PASJEG TRNA: Odlično za probleme s kožom i organizmom, a može se koristiti čak i za kućne ljubimce

Pasji trn je u Hrvatskoj rijetka samonikla biljka, a može se naći eventualno na obalama Drave i Dunava. Najčešće se koristi za zaštitu i bolje zdravlje kože.

Ova biljka kod nas se naziva i Vučji trn, vukodržica ili sibirski ananas, a latinski naziv joj je Hippophae rhamnoides. Raste u obliku zimzelenog trnovitog grma visine između 1-6 metara, a može biti i u obliku šikare. Postoje muški i ženski cvjetovi koji rastu na odvojenim grmovima.

Uzgoj ove biljke u ljekovite svrhe počeo je u bivšem Sovjetskom Savezu i Njemačkoj pa se tako širio po ostatku Europe. U ljekovite svrhe radi se ulje pasjeg trna i to od bobice, sjemenki i pulpe. Plod je narančasto-crvene boje, pa je tako ulje od bobica tamno narančaste do rubin crvene do boje.

Pasji trn je koristan za liječenje mnogih tegoba, infekcija, kardiovaskularnih bolesti, problema s kožom, želucem i umorom.



Bogati sastojci iz jedne bobice

Pasji trn je bogat karotinom i vitaminima C, E i F, prirodni pigmenti karotenoidi, tokoferol, fitosterol i palitoleinske kiseline. U obliku ulja koristi se kao protuupalno sredstvo i pomaže u zacjeljivanju ožiljaka. Radi karotenoida smatra se prirodnim antiokidansom i pojačivaćem imuniteta. Najviše tih sastojaka nalazi se u pulpi.

Osim navedenih zdravih sastojaka, ulje bobica pasjeg trna ima najviši postotak rijetke omega 7 masne kiseline. Uz to sadrži i esencijalne masne kiseline te omega 3, 6, 7 i 9.

Ulje bobica pasjeg trna sadrži ukupno 106 nutrijenata i bioaktivnih supstanci.

Visoka razina Omega 7-masne kiseline

Omega kiseline izvori su gradivnih elemenata kože, kose i noktiju. Radi velikog postotka omega 7-masne kiseline u ulju, ono pomaže u borbi protiv bora, suhoće, elastičnosti kože i drugih simptoma starenja kože. Osim toga ovo ulje pomaže tijelu da glukozu pretvara u energiju, stvara osjećaj sitosti i održava osjetljivost na iznulin što ga čini pogodnim za dijabetičare.

Radi ovog sastojka, ulje pasjeg trna:

održava optimalnu funkciju kože

utječe na proizvodnju kolagena

štiti od oštećenja

vraća mladenačku elastičnost

pomlađuje stanične membrane kože

zadržava vlagu u koži

obnavlja oštećenu kožu

Omega 7-masne kiseline u ulju pasjeg trna pomažu u očuvanju kardiovaskularnog zdravlja. Smanjuju loš kolesterol u krvi, a povećavaju dobar. Služe kako bi se smanjila povećana razina CRP proteina koji smiruje upale i zaglađuje stjenke arterija što sprečava ljepljenje kolesterola.

Omega 7 pomaže održati zdravlje želuca, crijeva i želućane sluznice, a i smanjuje štetne efekte zaraze Escherichiom Coli i Helikobakteri Pylori.

Karotenoidi za smanjivanje žutih pjega

Standar nalaže da se u ulju pasjeg trna nalazi ne manje od 150mg/% karotenoida. Među karotenoidima se nalaze alfa, beta i gama karoten, lutein, likopen, kriptoksantin, zeaksantin, taraxanthin i phytofluin.

Njihove koristi su vidljive na koži u slučaju nastanka staračke makularne degeneracije ili žutih pjega. Osim toga istraživanja pokazuju da utječe na kognitivne performanse.

Topljivi vitamini

Vitamin E u ulju pasjeg trna služi kako bi zaštitio vitamin A i esencijalne masne kiseline od oksidacije u tjelesnim stanicama, a uz to sprječava razgradnju tjelesnih tkiva. Ovaj sintetički oblik E vitamina nema snagu prirodnog vitamina E. Osim zaštite odličan je antioksidans te sprječava nakupljanje toksina. Igra važnu ulogu u detoksikaciji te zajedno s vitaminom A jača imunološki sustav.

Vitamin K1 igra važnu ulogu u reguliranju zgrušavanja krvi, te je uključen u formiranje i oporavak kostiju. Pomaže pretvaranju glukoze u glikogen, što se pohranjuje u jetri.

Beta-sitosterol za zdravlje i obnovu kože

Ovo je jedan od skupine organskih spojeva u biljkama koji pomaže u smanjivanju razine kolesterola u krvi. Radi to na način da blokira apsorpciju kolesterola. Ulje pasjeg trna je odlično za muškarce jer smanjuje simptome benigne hiperplazije prostate i ostale probleme. Smanjuje upalne procese i aterosklerozu.

Beta-sitosterol zaslužan je za zaštitu kože od vanjskih utjecaja, pomaže zarastanju ožiljaka ali i kod kožnih bolesti. Odličan je za kožu, posebice kod atopijskog dermatitisa i rozacee. Ulje se iz tog razloga koristi za njegu zrele kože pa se često može naći u pripravcima za sunčanje, kosu i za proizvode koji sprječavaju nastanak bora.

Uzimanje u malim dozama

Ovo ulje se koristi kao dodatak prehrani i treba se uzimati oprezno u malim dozama. Preporučeno uzimanje će biti navedeno na bočici, ali najčešće je 2 puta dnevno po jednu žličicu od 5ml i to na prazan želudac 20 minuta prije jela.

Nakon što otvorite ulje trebate ga držati u hladnjaku i potrošiti unutar 3 mjeseca. Ulje pasjeg trna ne bi smjele uzimati trudnice, niti bi se trebalo dati djeci mlađoj od 5 godina.

Dobro i za kućne ljubimce

Ulje na prirodnoj bazi može se koristiti za tegobe s kožom kod kućnih ljubimaca. Mačkama i mailm psima težine do 4 kilograma treba se davati 2ml ulja 2 puta dnevno, također prije obroka. Velikim psima daje se 5ml u istom razmaku, a za konje je potrebno 20ml.