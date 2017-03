SVE JE BILA LAŽ: Ovaj kuhar kaže da čitav život pogrešno kuhate pire krumpir

U čemu bismo trebali kuhati krumpir umjesto u vodi?

Kao i većina civiliziranog svijeta i vi vrlo vjerojatno krumpir od kojeg ćete raditi pire, prvo skuhate u vodi. No, prema riječima chefa Tylera Florenca s popularnog Food Networka – to je pogrešno. On, naime, smatra kako se kuhanjem u vodi gubi okus koji se potom baci zajedno s vodom. Umjesto toga, on preporučuje kuhanje u vrhnju i maslacu koji se i nakon kuhanja mogu dodati u pire.

Ovaj TV chef tvrdi kako će ova metoda rezultirati najukusnijim pire krumpirom kojeg ste ikad kušali.

No, ne slažu se baš svi njegovi kolege s njim. Steve Smith, chef restorana Bohemia, nagrađivanog Michelin zvjezdicama, kaže kako krimpir može zadržati okus i u vodi ako se u nju dodaju sastojci poput majčine dušice ili češnjaka.



‘Nakon toga pomiješam mlijeko, maslac i vrhnje, dodam još češnjaka i majčine dušice, reduciram za pola, uklonim češnjak i majčinu dušicu te dodam to prostisnutom krumpiru.

Mnogi kuhari nam u zadnje vrijeme govore da nešto čitav život radimo pogrešno. Zašto pogrešno radimo kajganu, pročitajte OVDJE, a kako ispravno kuhati tjesteninu OVDJE.