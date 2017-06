RECEPTI ZA ZDRAVE GRICKALICE: Jednostavno i brzo se pripremaju, a neće ostaviti osjećaj krivnje

Ako pazite na svoju prehranu i sve namirnice koje unosite u svoj organizam, sigurno vam se povremeno dogodi želja da želite prevariti sami sebe. Kako bi i dalje održali zdrave životne navike, možete početi jesti zdrave grickalice bez osjećanja krivnje.

Uz sve zdrave dijete, hranjenje zdravim namirnicama, voćem i povrćem, povremeno je dobro počastiti se. Kako biste i dalje održali zdrave životne navike, a malo i uživali, pronašli smo neke zdrave grickalice koje ćete lako spremiti.

Recepti za zdrave grickalice

Ako nemate vremena pripremati zdrave grickalice, uvijek se možete poslužiti već gotovim voćem i povrćem. Voće je zdravo kada ga jedete svježe, ali možete ga jesti i suhog. Suho voće je dobar izvor energije te u sebi ima velike količine željeza, kalija, selena te značajne količine minerala i prehrambenih vlakana.

Čips od krumpira i tortilja čips

Kupljeni čipsevi od krumpira najčešće su jako kalorični i puni soli što nije poželjno za vaše zdravlje. Kako bi izradili manje kalorični čips, narežite krumpir na tanke ploške. Možete koristiti nožić za guljenje krumpira kako bi ploške bile tanke. Kratko blanširajte kriške u vodi u koju dodajte ocat. Kada izvadite krumpir, osušite ga, ocjedite i začinite po želji. Namažite ga s malo ulja i ispecite u pećnici na papiru za pečenje na 200 stupnjeva. Kada je gotov, nemojte ga previše posoliti.



Na sličan način možete napraviti i domaći tortilja čips. Kupite integralne tortilje ili ih napravite, narežite na trokute i premažite kokosovim uljem. Pecite ih na 200 stupnjeva dok ne postanu hrskavi. Poslužite ga uz umak koji također možete napraviti kod kuće. Ponovno, nemojte previše posoliti.

Pečeni slanutak

Slanutak lako održava zdravlje probavnog i kardiovaskularnog sustava jer je bogat vlaknima i izvor proteina. Pomaže u regulaciji šećera u krvi i manjem nakupljanju masnoća.

Da biste imali pečeni slanutak kao zdravu grickalicu, trebate ga početi pripremati večer prije. Natopite željenu količinu slanutka noć prije, a idući dan ga prokuhajte 10 minuta. Zalijte ga maslinovim uljem i stavite u pećnicu na 180 stupnjeva. Pecite ga 40 minuta. Kada ga izvadite, začinite ga s malo soli, paprom ili bosiljkom po želji.

Kukuruzne kokice

Na vrhu popisa zdravih grickalica su kokice. Istraživanje Nutrition Journala iz 2012. godine pokazalo je kako je 6 šalica kokica u vrijednosti od 100 kalorija zasitnije od jedne šalice čipsa od 150 kalorija. Kokice sadrže 100 posto neobrađenu cjelovitu žitaricu. No, pazite pri kupnji jer nisu sve kokice zdrave. Na kokice za mikrovalnu zaboravite, one su posebno nezdrave. Odabirite one od cjelovitog zrna, a pecite ih na stari način tako da u posudu dodate ulje i zatvorite ju dok kokice pucaju.

Čips od jabuke

Za zdravi čips od jabuke bit će vam potrebne jabuke, med i cimet, limun. Pri kupnji jabuka pripazite da su organski proizvedene i da nisu tretirane pesticidima. Količinu birajte po potrebi. Operite ih i izvadite im sredinu. Narežite ih što tanje i približno jednako. Možete koristiti nož za guljenje krumpira kako bi kriške bile što tanje. Pomiješajte med, cimet i limun i svaku plošku umočite u to ili ih prelijte tekućinom. Stavite namočene ploške na papir za pečenje i pecite u pečnici oko sat vremena na 100 stupnjeva. Izvadite kada vidite da su ploške jabuka postale hrskave.

Čips od kelja

Čips od kelja je niskokaloričan i odlična zamjena za čips od krumpira ali kao grickalica koja ne deblja. Kelj sadrži visoku razinu antioksidansa, vlakana i omega-3 masnih kiselina. Možete ga malo posoliti i jedva ćete osjetiti razliku.

Da biste pripremili ovu zdravu grickalicu, natrgajte kelj na komadiće i po njima prelijte jabučni ocat i maslinovo ulje. Nakon toga ih stavite u pećnicu na 10ak minuta dok rubovi kelja ne dobiju smeđu boju.

Krekeri

Domaći krekeri mogu se napraviti brzo, jednostavno i lako. Pri izradi krekera možete eksperimentirati sa sastojcima i začinima.

Da bi pripremili krekere trebate zamijesiti tijesto od tri šalice brašna po želji (najbolje kukuruznog ili integralnog), 2 žličice šećera, 2 žličice soli, 4 žlice maslinova ulja i jednu šalicu vode. Tanko razvaljajte tijesto. Stavite ga na papir za pečenje i razrežite na manje komade. Namažite narezano tijesto vodom i na to možete staviti sjemenke i začine po želji. Odličan odabir su sjemenke lana, suncokreta, sezama ili maka. Ova zdrava grickalica peče se 15ak minuta na 230 stupnjeva.