Čokoladice koje mijenjaju svoju unutrašnjost svaki put kad zagrizete u njih postale su apsolutni hit u svijetu.

Jeste li spremni za ovu čokoladicu? Japanski desert stekao je svjetsku slavu zahvaljujući svojoj unutrašnjosti koja je pravo umjetničko djelo.

Njegovi kreatori ulažu velike napore kako bi čokoladice bile što je moguće estetski primamljivije. Čokoladna inovacija proizvođača slatkiša Nagotoye zove se “Fly Me To The Moon”, ima oblik četvrtastih blokova, a u punjenju se slika mijenja sa svakim zagrizom, piše Bored Panda.



Izgleda li vam predobro da biste je pojeli? Vjerujte da biste promijenili mišljenje čim biste je probali. Brusnica, japanski oraščić i grožđice tvore neobičan okus koji osvaja na prvu i zbog čega je ovaj desert jednako ukusan kako i izgleda.

S obzirom na cijenu od 182 kune po kutiji, čokoladice nisu za svačiji džep, odnosno nisu nešto što biste kupovali i jeli svaki dan, ali za posebne prilike, kada želite zadiviti goste, zaista ne postoji ništa efektnije.