NI ZA ŽIVU GLAVU IH NE STAVLJAJTE U MIKROVALNU: Ove stvari unutra postaju otrovne, a mogu i uzrokovati požar

Ne želite li riskirati požar ili eksploziju u kuhinji (a ne želite), stvari s ovog popisa nipošto ne stavljajte u mikrovalnu pećnicu.

Mikrovalnu pećnicu danas posjeduje gotovo svako kućanstvo. Mnogi ovaj kućanski aparat koriste umjesto klasične pećnice, što nipošto nije njegova svrha. Ovo je popis stvari koje nipošto ne biste smjeli stavljati u mikrovalnu.

Voće

Određeni plodovi, poput jabuka ili banana, izgubit će malo ukusa i teksture ako ih stavite u mikrovalnu pećnicu. Grožđe će, međutim, eksplodirati, a sušeno voće kao što su grožđice i suhe šljive će vam zadimiti kuhinju.

Kartonske kutije iz dostave

One su praktične, ali kutije iz dostave doslovno mogu zapaliti vašu mikrovalnu pećnicu. Imaju li na sebi bilo što metalno, počet će bacati iskre, što može trajno oštetiti pećnicu.



Aluminjska folija

Bilo kakav metal, folija ili podloga na tanjuru uništit će vam mikrovalnu. Metal nije dopušten ni pod kojim uvjetima. Tanki metali, poput folija, napravit će još i veću štetu nego, primjerice, metalne posude. Ako potonju stavite u mikrovalnu, hrana se u njoj neće uopće ugrijati. Metal odražava mikrovalove i oni jednostavno ne mogu prodrijeti do sadržaja koji je unutra. Folija se brzo zagrijava, zbog čega lako može doći do požara.

Plastika

95 posto grijane plastike oslobađa kemijske pare. Dok su neke od plastičnih posuda označene kao sigurne za mikrovalnu, pokušajte izbjegavati plastične posude ili one od stiropora jer će osloboditi štetne kemikalije.

JEDNOSTAVAN TRIK KOJI ĆE VAM OLAKŠATI ŽIVOT: Evo kako najlakše očistiti mikrovalnu pećnicu

Jaja

Ako niste znali do sada, brzo zagrijavanje će proizvesti puno pare ispod ljuske. Budući da neće imati nikakvo oslobađanje, jaje će eksplodirati. To neće nužno uništiti mikrovalnu, ali čišćenje će biti gnjavaža. Ako ste odlučni da kuhate jaja u mikrovalnoj pećnici, probušite malu rupu na vrhu ljuske, tako da para može izaći van.

Putne šalice

Istina je da neke šalice mogu u mikrovalnu, ali samo one na kojima je to istaknuto. U najboljem slučaju, šalica će zaštititi sadržaj od zagrijavanja, s obzirom na to da je konstruirana kako bi se spriječila promjena temperature. U najgorem slučaju, putne šalice stvarno mogu uništiti mikrovalnu, jer većina njih ima komponentu od nehrđajućeg čelika.

Zamrznuto meso

Zamrznuto meso, čak i pri temperaturi koja se predlaže za odmrzavanje, kuhat će se neujednačeno. Unutrašnjost će biti zamrznuta čak i kada rubovi već budu kuhani.

Stari tanjuri i šalice

Ti stari, ali voljeni kineski setovi ne pripadaju u mikrovalnu pećnicu. Određene šalice i tanjuri proizvedeni prije 1960-ih godina mogu biti presvučeni olovom i drugim teškim metalima, zbog čega riskirate opasno zračenje.

Papirnate vrećice

Ništa ne izgleda tako bezopasno kao papirnata vrećica, ali one nisu samo nehigijenske, već mogu ispuštati otrovne pare. Pod jakom toplinom mogu se i zapaliti.