MAJSTOR KUHINJE OTKRIVA TAJNU SAVRŠENE TJESTENINE: Nakon ovoga više nikad nećete bacati vodu u kojoj se kuhala

Ako mislite da za kuhanje tjestenine ne postoji nikakav čaroban recept i da s time ne možete pogriješiti, varate se. Vrhunski majstor kuhinje otkriva svoju tajnu savršene tjestenine.

Jedan kuhar vjeruje da postoji vrlo specifična formula za kuhanje tjestenine, uključujući i to koliko soli treba dodati te kako napraviti savršen umak. Scott Conant, koji vodi restoran Fusco u New Yorku i često se naziva “maestrom tjestenine”, podijelio je vodič za izradu savršene tjestenine na stranici My Domaine.

Conantova ultimativna tajna preukusne tjestenine s umakom od rajčice jest dodavanje vode u kojoj se kuhala tjestenina samom umaku. Kaže kako se na taj način savršeno zaokružuje cijela priča. Također, savjetuje da ne skuhate tijesto u vodi do kraja. Umjesto toga, procijedite ga nekoliko minuta prije i dovršite kuhanje u umaku.

Conant preporučuje da tjesteninu ne kuhate dulje od 10 minuta. Popržite češnjak s malo crvene paprike, dodajte narezane rajčice i prstohvat soli. Napominje da, kada se rajčice počnu raspadati i ispuštati pektin, umaku dodate jednu jušnu žlicu vode u kojoj se kuhala tjestenina. Zatim pokrijte tavu i pričekajte da zavri.

“Zahvaljujući vodi od tjestenine, umak će dobiti puninu i slanoću, ali ne previše, već taman koliko treba”, kaže.

Na kraju stavite šaku bosiljka, u umak pomiješajte tjesteninu i još jednu žlicu vode u kojoj se kuhala. Prema želji možete dodati još soli ako vam nije dovoljno slano.