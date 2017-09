LJEKOVITI ČAJ OD VRBOVICE: Odličan za rješavanje problema s prostatom i za one dane u mjesecu

Čaj od vrbovice je prirodni lijek koji se od davnina spominje kao najbolji za liječenje prostate. Vrbovica je prepoznatljiva je po malim cvjetovima koji se mogu pojaviti u mnogim bojama.

Ovo je jako rasprostranjena biljka i postoji mnogo vrsta. Vrbovica cvate od srpnja do rujna, a voli svježa hranjiva tla bogata dušikom.

Kako prepoznati vrbovicu?

Ova biljka raste u malim cvjetovima čije boje mogu biti od bijele pa sve do crvene. Najčešće ju možete naći u šumama i to na čistinama i između borova uz šumske puteve. Postoje brojne vrste vrbovice i potrebno je razlučiti koje su ljekovite, to jest, kojima se najbolje poslužiti.

Samo neke od ljekovitih vrsta vrbovice su:



ružičasta vrbovica

planinska vrbovica

brežuljkasta vrbovica

močvarna vrbovica

alpska vrbovica

Vrbovica se naziva i vrbolika ili svilovina, a najčešće se koristi čaj od vrbovice, mast ili tonik od vrbovice za čišćenje kože.

Ljekovitost čaja od vrbovice

Ova biljka u sebi sadrži veliku količinu ljekovitih tvari koje djelotvorno utječu na naš organizam. Čaj od vrbovice je najpoznatiji u liječenju prostate i hormonskog disbalansa. Vrbovica sadrži:

bioflavonoide

kvercetin

miricetin

sitosterol

karoten

veliku količinu vitamina C

Bioflavonoidi koriste organizmu uz pomoć antioksidavnih svojstava koji usporavaju razvoj karcinoma. Čaj od vrbovice ima i antivirusno i antibakterijsko svojstvo koje će pomoći kod prehlada i upala. Kvercetin i miricetin također pomažu kod upala i srčanih oboljenja. Sitosterol u vrbovici pomaže pri popravljanju visokog kolesterola. Vitamin C, uz keratin, zaslužni su za pravilan razvoj tkiva i zdravlje kože i očiju.

Čaj od vrbovice za liječenje prostate

Topli napitak od vrbovice koristi se najčešće za riješavanje problema s probavom, s bubrezima i s prostatom.

Topli čaj od vrbovice je koristan u slučajevima krvarenja iz debelog crijeva, a riješava i problem proljeva i iritacije crijeva. Osim probave, ovaj čaj rješava probleme s bubrezima kao što su upale, bolovi, infekcije i tumor. Ublažava sve simptome bakterijske upale bubrega u kanalima, a pomaže i kod krvi u urinu. Najčešće se koristi za liječenje prostate, najčešćeg zdravstvenog problema kod muškaraca.

U zrelijoj dobi muškaraca upale prostate i uvećanje prostate su česti, kao i nastanak raka tog organa. Neki od simptoma oboljenja prostate su često mokrenje, nemogućnost potpunog pražnjenja mjehura, slabost, problemi s ejakulacijom, bol u donjem dijelu trbuha.

Čaj od vrbovice se za liječenje problema prostate pokazao učinkovitijim od čajeva od brusnice ili bundeve koji se često preporučuju. Istraživanja su pokazala da polifenoli koji se nalaze u čaju od vrbovice smanjuju širenje ćelija prostate – na taj način pomažu u benignoj hiperplaziji, to jest u uvećanju prostate. Osim toga, pogodno djeluje na zaustavljanje rasta malignih stanica.

Čaj od vrbovice za ženske probleme

Svilovina ili vrbovica preporučuje se ženama za vrijeme menstrualnog ciklusa jer će smanjiti bolove. Za vrijeme bolnih menstruacija, obilnih krvarenja i teških grčenja, čaj od vrbovice vam može pomoći da smanji sve tegobe. S obzirom na svoja protuupalna svojstva, pomoći će u bolovima koje osjećate za vrijeme ciklusa kao što su glavobolje. bol u zglobovima i trbuhu.