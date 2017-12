KOJU HRANU JESTI ZIMI? Nutricionistica otkriva što je najbolje za lijepu kožu, snažan imunitet i bolje raspoloženje

Zimi najviše pate koža, imunitet i raspoloženje. Nutricionistica otkriva supernamirnice koje se uspješno bore protiv posljedica na njih.

Čim nastupi hladnije vrijeme, naša koža, imunitet i raspoloženje trpe zbog toga. Srećom, odabirom pravih namirnica možete tomu doskočiti i osigurati da i tijekom najžešže zime ostanete zdravi, hidrirani i veseli. Nutricionistica Liz Earle savjetuje što uvrstiti na jelovnik zimi.

Za kožu

Koža je najosjetljivija u zimskim mjesecima. To posebno znaju oni sa suhom kožom. Hladnoća je isušuje pa bi trebalo jesti što više orašastih plodova i sjemenaka, s obzirom na to da sadrže velike količine vitamina E, koji ima antioksidacijsko djelovanje. Također, opskrbite se kefirom i jogurtom jer fermentirano mlijeko pomaže čistiti kožu. Jedite i jaja, koja su bogata selenom – on se inače koristi za proizvodnju kolagena.



Za imunitet

Znamo da je naranča bogata vitaminom C, koji je ključan u borbi protiv sezonskih viroza i prehlade, ali Earle kaže da ima nešto još bolje. Klementine, naime, imaju identičan udio toga vitamina, a mnogo su jednostavnije za jelo jer ih možete oguliti rukama, zbog čega su prikladne za konzumaciju u žurbi ili na putu. Također savjetuje da za imunitet jedete kelj i nar (šipak). Oni sadrže vitamin A, koji je odličan za oči i vid.

Za bolje raspoloženje

Sivi dani i niske temperature ne laskaju ničijem raspoloženju, ali postoji superhrana koja je odlična za to. Budući da je depresija povezana s niskim razinama folata, nutricionistica predlaže da jedete avokado, koji obiluje folnom kiselinom. Slatkiši također mogu pomoći jer podržavaju adrenalinske žlijezde – smanjujući ukupni stres. Cikla sadrži razne skupine vitamina B, koje potiču sporo oslobađanje energije tijekom dana, smanjujući umor i poboljšavajući raspoloženje.