KARDAMOM: Indijski začin limunskog okusa odličan je za mariniranje i slastice

Začin koji nam stiže iz Šri Lanke, a koristi se već od davnina. Može se pronaći u obliku plodova, sjemenki ili praha.

Ovo je grmolika biljka koja raste do 3 metra u visinu, a izdanci su joj dugački do 60 centimetara. Cvijet je u obliku metlice, a plod je zapravo trokutasti tobolac u kojem se nalazi do 18 sjemenki. Kardamom cvate između prvog i petog mjeseca u godini, a kada cvate, listovi su zelenkaste, bijele ili ljubičaste boje. Kada ocvate stapke stvaraju zelene kapsule ili plod. Plod je svjetlozelene ili tamnosmeđe boje, a sjemenke zelene ili crne. Velike su kao zrno papra.

Korištenje u kuhinji

Kardamom se može koristiti kao plod, sjemenka ili prah. Komuške u kojima se nalaze sjemenke su najčešće zelene ili bijele, dok smeđe nisu kardamom već srodna vrsta. Kada se sjemenke melju brzo gube okus, pa je bolje kupovati cijele komuške i onda oljuštiti sjemenke. Kardamom se koristi kao začin, ali i u medicinske svrhe, u kozmetičkoj industriji i za parfeme. Nakon kupnje čuvajte ga u hermetički zatvorenim posudama na hladnom i tamnom mjestu.

Energetska vrijednost kardamoma



U 100 grama ovih sjemenki nalazi se oko 311 kcal, od čega je 68,5% ugljikohidrata, 11% proteina i 7% masti. Također sadrži:

kalcij

magnezij

fosfor

željezo

cink

mangan

vitamin C

riboflavin

niacin

vitamin B6

vlakna

fitosterol

Kako bi se iskoristila sva njegova ljekovita svojstva, najbolje ga je koristiti u obliku tinkure, kao čaj ili eterično ulje. Pozitivna svojstva utječu na cijeli organizam.

Djelovanje na probavni i endokrini sustav

U kardamomu se nalaze komponente koje će pomoći kod poticanja metabolizma i loše probave. Smanjiti će grčeve, nadutost i žgaravicu izazvanu gastritisom. Osim toga može pojačati apetit i smanjiti potrebu za povraćanjem i mučninu. Osim u crijevima, pomoći će u bubrezima jer će ih čistiti od kalcija i uree. Na taj način će se popraviti problemi urinarnog trakta, ali i smanjiti težina te ukloniti toksini iz organizma.

Poticanje cirkulacije

Ima svojstvo poticanja cirkulacije pa se tako može koristiti u slučajevima astme jer će poticati cirkulaciju krvi u plućima. Jednako tako dobro djeluje na različite respiratorne alergije. Osim što ima atiupalna svojstva, poticati će cirkulaciju pri masažama. Tako ćete lakše i bolje opustiti mišiće i pokrenuti bolji protok krvi kod, na primjer, proširenih vena. Smanjiti će upaljene živce, bolove u leđima, ali i stres. Može se primijeniti na otekle zglobove jer će smanjiti upalu.

Ublažava depresiju

Čaj s mljevenim kardamomom pomoći će ublažavanju depresije. Ako ste pušać, neutralizirati će štetno djelovanje duhana. Osim toga dobar je i za upale grla i promuklost. Može pomoći pri visokim temperaturama i poticati iskašljavanje.

Recepti s kadramomom

Kardamom ima blago kiselkasti limunski okus pa je zanimljiv za korištenje u slanim i slatkim jelima. Najviše se koristi u indijskoj kuhinji za pripremu začinske mješavine i jela kao što su curry, pilava, sladoledi od pistacija i badema.

Kako biste uopće koristili kardamom za slana jela, preporučujemo da sjemenke lagano popečete na tavi. Ako ga pomiješajte sa soli ili vegetom, paprom i limunom, možete ga koristiti za mariniranje mesa, najbolje piletine. Možete ga pomiješati s češnjakom, soli, paprom i kimom za mariniranje janjećih kotleta. Tako možete raditi i različite umake u koje ćete ubaciti kardamom i ostale jače začine. S okusom se odlično slažu i žitarice kao što su riža i kus kus. U slatkim jelima ga možete koristiti kao dodatak biskvitima ili dizanim tijestima.

Pilav riža na indijski način

Pilau, pilaf ili pilav je jelo od riže koje se u sličnom obliku jede na Balkanu, u Aziji, Istočnoj Africi, Južnoj Americi i na Karibima, a ako ga i vi želite pojesti naučite ga pripremati po našim uputama. Navedena količina dovoljna je za 4 porcije.

Potrebni sastojci:

300 grama riže dugog zrna

900 ml vode

120 g indijskog oraščića

4 klinčića

1/4 šalice sjemenki kardamoma

2 cm korice cimeta

1 žlica kima

3 glavice luka

120 grama sušenih grožđica

1 žličica kukurme

1 žličica šafrana

1 vezica korijandera

maslinovo ulje i sol

Postupak:

Nasjeckajte dvije glavice luka, a jednu narežite na kolutove. Indijske oraščiće skupa s kardamom izmrvite u mužaru. U lonac vrele vode dodajte šafran i ostavite da se tako kuha na laganoj vatri.

U tavu stavite 3 žlice maslinovog ulja i kada se ugrije dodajte klinčić, koru cimeta i kim. Pomiješajte i pržite na srednje jakoj vatri. Nakon 2 minute dodajte mrvljene sjemenke indijskog oraščića i kardamoma, rižu, sjeckani luk, grožđice i kukurmu. Stalno miješajte i pržite do 4 minute. Kada je gotovo posloite, pomiješajte i stavite u vatrostalnu posudu.

Posipajte sve polovicom mrvljenih indijskih oraščića, prelijte vrelom vodom u kojoj se kuhao šafran pa stavite kuhati u pećnicu. Zagrijte ju na 220°C i pecite tako 25 minuta.

U drugoj tavi na maslinovom ulju pirjajte kolutove luka na srednje jakoj vatri oko 4 minute. Nasjeckajte korijander.

Kada je pilav gotov, rasporedite ga u tanjure, posipajte prženim kolutima luka, sjeckanim korijanderom i ostatkom mrvljenih indijskih oraščića.