KAKO SE RADI SATARAŠ: Jednostavan i brz recept za fino povrtno jelo

Fino jelo s povrćem možete pripremiti kao prilog ili predjelo, a za izradu vam neće trebati mnogo vremena.

Ovo jelo od povrća dolazi iz Baranje, a može se pronaći diljem srednje i južne Europe. Može se posluživati kao prilog nekom mesnom jelu ili kao samostalno jelo uz rižu ili krumpir. Odlično je i za vegetarijance. Ukusan je čak i kada je hladan. U njega se mogu dodati povrća po izboru, a to najčešće uključuje luk, papriku i rajčice. Priprema se u što širok tavi kako bi povrće što dulje zadržalo željenu čvrstoću, a sva tekućina isparila.

Kako se radi sataraš

Ovo jelo priprema se generacijama na našem području, a najpopularniji je njegov originalni recept.

Za pripremu sataraša za četiri osobe trebat će vam oko 40 minuta. Ovo su potrebni sastojci:



500 grama paprike

500 grama rajčice

1 glavica crvenog luka

1 žličica šećera

sol

papar

ulje

povrtni dodatak jelima

Priprema:

Očistite i narežite papriku na manje komadiće. Rajčicu ogulite i odstranite joj sjemenke. Luk nasjeckajte na listiće. Ugrijte tavu na vatri s uljem pa na to dodajte luk i žličicu šećera. Kada luk omekša dodajte i pripremljenu papriku. Kuhajte tako dok paprika ne omekša pa u to dodajte rajčicu i povrtni dodatak jelima. Miješajte i pirjajte sve dok tekućina ne ispari. Radi ovoga je bolje imati što širu tavu kako bi se povrće moglo dobro rasporediti po njoj, a tekućina lakše ispariti. Kada tekućina ispari, popaprite i posolite po želji. Ovako pripremljeni sataraš možete poslužiti uz pečeni kruh i čak dodati listiće mozzarele kao bi upotpunili okus.

Ovo je osnovni recept kako se radi sataraš, a u njega možete dodati i patlidžane i tikvice. Njih također ogulite, očistite od koštica i narežete na manje komade. Dodajte ih pirjati uz papriku jer su također malo tvrđi kao i paprika. Uz sol i papar možete dodati origano, ružmarin ili lovorov list. Ako sataraš želite poslužiti kao umak, možete dodati malo vode ili umaka od rajčice. Takav umak odlično će pasati uz rižu, krumpir ili tjesteninu.

Ako predugo pirjate povrće ono će postati previše mekano i dobit ćete kašu umjesto ukusnog sataraša. Nakon pripreme možete ga i zamrznuti, samo pazite da pri pripremi ne dodajte previše začina, a nikako začinsko bilje.

Slično poznato jelo je francuski Ratatouille u koji se dodaju češnjak i koristi maslinovo ulje. Saznali smo kako se radi sataraš na francuski:

Potrebni sastojci:

konzerva pelata

6 žlica maslinovog ulja

1 patlidžan

2 paprike babure

2 glavice luka

1 glavica ćešnjaka

2 tikvice

3 žlice jabučnog octa

sol i papar

list lišaja

list svježeg mažurana

Priprema:

U posudu stavite pelate pa na to stavite malo maslinova ulja i miješajte na vatri oko 30 minuta. U međuvremenu pripremite patlidžan sa soli – ogulite ga i narežite pa posolite sa žličicom soli. Tako neka stoji oko 20 minuta, pa istisnite višak tekućine. U veliki lonac stavite 4 žlice maslinovog ulja, dodajte narezani luk i miješajte dok ne postane proziran. To bi trebalo trajati oko 5 minuta. Na to dodajte češnjak i kuhajte oko 5 minuta dok ne postane mekan. Na to dodajte paprike i kuhajte oko 4 minute. Začinite solju i paprom. U lonac dodajte rajčice, patlidžane, narezane tikvice, lišaj i mažuran. Kuhajte i povremeno miješajte pa kasnije smanjite temperaturu na nižu. Kuhajte na laganoj vatri sve dok povrće ne omekša, ali ne potpuno. Dodajte malo octa, soli i papra po želji. Prije serviranja uklonite list lišaja.

Dobar tek!