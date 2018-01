KAKO SE RADI ŠALŠA: Pet recepata koje može napraviti baš svatko

Umak od rajčice ili poznatijim imenom šalša, može se raditi na stotine različitih načina.

Salsa ili šalša ista je stvar, a glavni sastojak je rajčica. Osnova recepta za šalšu stiže nam iz Srednje Amerike gdje se izrađivala uz sjemenke bundeve i ljute papričice. Servirala se uz meso, ribe i tjesteninu. Službeno ime ‘salsa’ ovaj umak je dobio davne 1517. godine.

Šalša umaci mogu biti hladni, topli, kuhani, sirovi te oni s i bez komada povrća ali su sigurno jedni od najboljih recepata koje možete raditi sa sirovom hranom. Kako god se pripremala, šalša je zdrava, puna vitamina i niskokalorična tako da nema nikakvog razloga da ju ne naučite pripremati i sami!

Osnovni recept za šalšu od rajčice

Za ovaj recept bit će vam potrebno:



1 kilogram rajčica

50 ml maslinovog ulja

2 češnja češnjaka

žličica šećera

bosiljak, sol i papar

Priprema:

Rajčice ogulite uz pomoć vruće vode i narežite na kockice. Na tavu stavite ulje, smrvljeni češnjak i narezanu oguljenu rajčicu. Kuhajte uz miješanje i na kraju, kada se sve sjedini, dodajte sol, papar, malo šećera i bosiljak. Ovaj umak odličan je kao dodatak tjesteninama.

Šalša s čili papričicama

Potrebni sastojci za ljutu šalšu:

3 žlice korijandera

2 rajčice

1 čili papričica

2 žlice maslinovog ulja

sok od limuna

1 režanj češnjaka

pola žlice octa

Priprema:

Prije pirjanja na sitno nasjeckajte korijandar, čili papričicu i rajčice. Sve navedeno pomiješajte s češnjakom koji je na komadićima te pirjajte na maslinovom ulju. U to dodajte malo vinskog octa i sok od pola limuna. Ova šalša ljutkasta je i blago kisela, pa tako može poslužiti kao umak uz pečeno meso ili za ljute burgere.

Šalša za umak za pizzu

Šalša pripremljena na malo drugačiji način može biti odlična za spremanje u teglice za zimnicu. Kako bi pripremili oko 5 teglica šalše od rajčice, ovo su potrebni sastojci:

3 kilograma rajčice

500 grama crvene paprike

1 ljuti feferon

40 grama soli

2 dcl ulja

2 češnjaka (ili više po želji)

bosiljak

2 žlice octa

1 žlica konzervansa

Priprema:

Operite i narežite na sitne komade rajčicu, papriku i feferon. Stavite sve u veliki lonac i na vatru. Kuhajte oko 45 minuta. U ovo nije potrebno dodavati vode ili druge tekućine jer će rajčica pustiti svoj sok. Kada se povrće skuhalo usitnite ga u blenderu ili uz pomoć štapnog miksera. Kada ste ga usitnili, vratite ga u lonac pa na to dodajte sol, ulje, češnjak, bosiljak i ocat. Pustite da se kuha na vatri dok ne dođe do gustoće koja vam odgovara. Ugasite vatru i dodajte žlicu konzervansa, promiješajte i ostavite da malo odstoji.

Prije nego šalšu krenete stavljati u staklene posude, potrebno ih je pripremiti. Upalite pećnicu na 100°C dok perete posude. U veću posudu za pečenje stavite malo vode da prekrije dno, stavite u to teglice i prebacite u pećnicu. Kad na njima više nema vode, znate da su sterilizirane i sigurne da u njih prebacite svoju šalšu. Dobro zatvorite teglice i čuvajte na malo hladnijem i tamnijem mjestu.

Šalša s limetom

Ako želite isprobati nešto novo, a da ne mijenjate previše osnovni recept, isprobajte ovu kombinaciju:

6 ljutih papričica

8 tvrdih rajčica

1 luk

2 limete

mala žličica šećera

sol

korijander ili peršin

Priprema:

Iscijedite limete i naribajte ih te prebacite u jednu posudu. Na to dodajte sitno nasjeckani luk. Rajčice ogulite i nasjeckajte na male kockice. Dodajte ih luku i limetama. Na to dodajte nasjeckani korijander ili peršin, ljute papričice koje ste također nasjeckali i malo šećera. Miješajte sve dok se šećer ne otopi. Posudu poklopite i stavite u hladnjak na oko 3 sata.

Šalša s paprikom i patlidžanom

Ako ste stvarno veliki ljubitelj povrća, ova šalša će vam se najviše svidjeti.

Potrebni sastojci:

4 kilograma rajčice

1 kilogram crvene paprike

1 patlidžan

2,5 dcl ulja

50 ml jabučnog octa

par žlica šećera

1 žlica vegete

nekoliko žlica soli

feferoni

1 glavica češnjaka

celer, peršin i bosiljak

2 žlice konzervansa

Priprema:

Paprike i patlidžan operite i stavite peći u pećnicu. Nakon toga ih prebacite u posudu s poklopcem i pustite da tako odstoje. Na ovaj način ćete ih najlakše oguliti, pa to i učinite.

Rajčicu očistite, ogulite i sameljite pa pecite u većoj posudi da se malo zgusne. Na to dodajte pečenu papriku i patlidžan te ulje, jabučni ocat, oko 5 žlica šećera, 5 žlica soli i sitno sjeckani češnjak. Uz to nadodajte malo vegete i mljevenog papra. Po želji možete dodati feferone kako bi dobili ljutinu. U ovo možete dodati i tekućinu u kojoj ste pekli papriku i patlidžan. Kuhajte na laganoj vatri i miješajte sve dok ne dođe do željene gustoće. Pri kraju dodajte celer, peršin i iskidani bosiljak te malo konzervansa.

Dok se smjesa malo hladni pripremite teglice kao i u prošlom receptu. Napunite ih, dobro zatvorite i prije pospremanja pričekajte da se potpuno ohlade.