KAKO SE RADI KOTLOVINA: Tradicionalno mesno jelo koje uz ovaj recept možete napraviti i kod kuće

Jedno od najstarijih tradicionalnih jela koje se priprema u Hrvatskoj i Sloveniji možete pripremiti i kod kuće.

Glavno obilježje kotlovine je da se priprema u velikom plitkom tanjuru na vatri i u njoj se priprema nekoliko vrsta mesa, kobasica i povrća. Neki recepti uključuju samo meso i začine, dok neki kuhari vole staviti dosta povrća – rajčice, paprike i mrkve. Za klasičnu varijantu koristi se svinjsko meso, točnije vratina i krmenadle te kobasice – kranjske ili domaće. Najvažnija stvar pri pripremi kotlovine je tajming i točno određivanje kada se u tanjur stavlja koji sastojak. Ako kod kuće nemate tanjur s postoljem i ložištem, ne očajavajte, saznali smo kako se radi kotlovina kod kuće.

Pripremite kotlovinu na svojoj pećnici

Kako napraviti kotlovinu, a da ju svi obožavaju nije teško, a ovo su neki od trikova. Osim rajčice možete dodati pasiranu rajčicu, ali i ostalo povrće po želji. Ako dodajete ljute paprike ili feferone i brinete da ne bude preljuta, izvadite ih na polovici kuhanja. Možete dodati i vino koje ide tek pri kraju te ne zaboravite svako malo meso prebacivati u umak kako se ne bi prepeklo i osušilo. U marinadu za meso možete staviti i začine koje inače koristite kao što je na primjer senf. Pazite da vam za vrijeme pečenja vatra nije previše jaka. Za vrijeme pečenja obavezno isprobavajte mješavinu kako bi bili sigurni u ljutinu i dovoljnu količinu začina. Neki kuhari u kotlovinu dodaju čak i ajvar ili lovačku salatu.

Kako bi priredili kotlovinu za 4 porcije kod kuće trebat će vam nešto više od sat vremena. Ovo su potrebni sastojci:



400 grama svinjskih kotleta

4 kobasice (400 grama)

50 grama svinjske masti

pola svježe crvene paprike

pola svježe zelene paprike

15 grama slatke mljevene crvene paprike

15 grama ljute mljevene crvene paprike

2 glavice luka

500 ml bijelog vina

1 lovorov list

sol i papar

Priprema:

Paprike očistite, operite pa narežite na kockice, a luk narežite na tanke trakice. U velikoj tavi ili loncu (po izboru) stavite žlicu svinjske masti pa na njoj pržite meso i kobasice. Kada su gotove izvadite ih na stranu ali nemojte bacati mast. Na masnoću tada dodajte još jednu žlicu svinjske masti, luk i paprike, te mljevene paprike. Tako miješajte dok povrće malo ne omekša. Kada je povrće omekanilo dodajte bijelo vino. Miješajte i kuhajte sve dok ne zavrije i dok se količina vina smanji na pola. Kada zavrije u to dodajte meso, kobasice i lovorov list. Na to dodajte vode tek toliko da prekrije sve sastojke pa začinite solju i paprom. Tako kuhajte na laganoj vatri 40-ak minuta.

Tracionalna kotlovina u kotlu

Ako imate mogućnost pripreme kotlovine u velikom tanjuru, ovo su vam potrebni sastojci:

6 većih mrkvi

3 crvena luka

5 svježih paprika

5 svježih rajčica

500 grama šampinjona

1 češnjak

3 žlice svinjske masti

1 kilogram mladog krumpira

1 kilogram svinjskog vrata

1 kilogram svinjskih kotleta

500 grama pilećeg bijelog mesa

3 domaće kobasice

bijelo vino

ljute papričice po izboru

začini – vegeta, papar, lovor, vino

Priprema:

Prije pripreme kotlovine potrebno je napacati meso. Začinite svo meso paprom, vegetom i sitno nasjeckanim češnjakom. Na to stavite malo ulja i vina. Ostavite da tako stoji nekoliko sati.

U međuvremenu operite, ogulite i narežite povrće na kockice, kolutiće i ploške. Šampinjone samo prepolovite. Krumpir prerežite na 4 dijela i kratko skuhajte.

Ugrijte kotao i u to ubacite mast, pa kad se ona otopi dodajte meso dok se malo ne zacrveni u masnoći. Nakon toga ga podignite na gornji dio, a u unutarnju masnoću prvo dodajte luk koji se treba dinstati dok ne postane staklast. Na to svako malo dodajte vode koliko mislite da je potrebno. Nakon toga ide mrkva, nakon 5 minuta paprika, i tek kad sve to omekani ideu rajčice. Meso svako malo stavite u umak pa vraćajte gore. Pri kraju pečenja, kada vidite da je meso već skoro gotovo, u središnji dio dodajte šampinjone i krumpir. U ovom koraku možete dodati i vino po želji. Ostavite da se tako kuha još nekoliko minuta. Kada vidite da je krumpir gotov, meso umočite u umak i na kraju izvadite na posudu za posluživanje uz povrće.