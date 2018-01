KAKO SE RADI AJVAR: Oboružajte se strpljenjem i isprobajte ove odlične recepte

Mješavina finog kuhanog ili pečenog povrća, a i nezamjenjiva zimnica radi se u samo par koraka.

Ajvar je namirnica koju je teško usporediti s nečim sličnim, ali zasigurno je jedna od najčešćih na policama u kuhinji kod svih mama i baka. Odlična mješavina patlidžana i paprike može se jesti kroz cijelu godinu i dodavati mnogim jelima te poslužiti kao prilog. Ajvar je jako sličan lovačkoj salati, a mi ne možemo odlučiti koja nam je zimnica finija.

Kako se radi ajvar

Da bi ga izradili potrebno je strpljenja i vremena, ali radi rezultata se sav trud isplati.

Potrebni sastojci:



7 kilograma rog paprike

3 kilograma patlidžana

8 dcl ulja

1 litra octa

2 litre vode

2 glavice češnjaka

ljuti feferoni

par žlica soli i šećera

Priprema:

U jednoj posudi stavite pola octa i vode te stavite prerezanu papriku. Kuhajte tako oko 3 minute. U drugoj posudi stavite ostatak vode i octa te narežite patlidžane i kuhajte tako do 6 minuta. Kada se skuhaju sameljite paprike i patlidžane pa na to dodajte mljeveni češnjak i feferone. Mješavinu stavite u posudu s 8 dcl ulja i stavite da se pirja na laganoj vatri. Ovaj dio traje oko sat i pol. Ne zaboravite miješati kako se ne bi primilo i zagorjelo. Dok se povrće dinsta pripremite staklenke u pećnici. Pripremate ih tako da u posudu stavite vode tek toliko da prekrije dno i u nju stavite staklenke koje ćete koristiti. Stavite u vruću pećnicu na nekoliko minuta, dok sva voda ne nestane. Kada ste to napravili sigurni ste da su staklene teglice sterilizirane. Kada se ajvar skuha do kraja prebacite ga u staklene teglice pa na vrhu svake stavite još jednu žlicu ulja. Ulje se stavlja kako bi se napravila korica i kako ne bi došlo do zraka u ajvaru. Staklenke do kraja zatvorite tek idući dan. Čuvajte ih na hladnijem i tamnijem mjestu.

Ajvar koji se peče

Za ajvar postoje stotine različitih recepata, a glavna razlika u pripremi je onaj koji se kuha i onaj koji se peče. Onaj koji se priprema u pećnici smatra se tradicionalnim, a ovo je recept.

Potrebni sastojci:

6 kilograma crvene rog paprike

2 kilograma žute paprike babure

3 kilograma patlidžana

3 dcl maslinovog ulja

2 žlice soli

3 žlice šećera

ljute papričice po želji

Priprema:

Operite papriku, posušite ju papirnatim ubrusom i posložite na posudu. Lagano pouljite. Patlidžane prerežite na pola i urežite mrežicu nožem po površini. Nauljite. Stavite na grill ili u pećnicu dok ne poprime tamniju boju. Povrće ostavite u poklopljenoj posudi kako bi se ohladilo, pa tada ogulite i očistite paprike i patlidžane od kožice i sjemenki. Ostavite da tako stoji preko noći. Idućeg dana sameljite sve sastojke sa sjeckalicom. Povrće prebacite u posudu u kojoj ćete peći ajvar. U mješavinu dodajte sol, šećer, ljutu papričicu po želji. Na posudu stavite aluminijsku foliju i popikajte ju čačkalicom. Stavite u pećnicu na 200°C oko 2 sata. Kad se sve ispeče pripremite staklene teglice kao i u prethodnom receptu. Na kraju u ajvar umiješajte ulje, oko 3 dcl. Ajvar dok je vruć stavite u vruće staklenke. Preporučujemo da u svaku staklenku stavite metalnu žlicu kako bi osigurali da staklenke ne puknu. Izvadite žlice i stavite staklenke na pećnicu na još nekoliko minuta kako bi se vrh pretvorio u koricu. Kad se malo ohladi dodajte malo ulja i zatvorite staklenke.