KAKO SE RADE LAZANJE: Pronašli smo različite recepte za ovo svima omiljeno jelo

Lazanje su jedno od poznatijih i većini omiljenih jela za koje mnogi ne znaju odakle zapravo dolazi. Za njih je potrebno dosta sastojaka, ali priprema je jednostavna.

Iako mnogi vjeruju da odgovor na pitanje kako se rade lazanje najbolje znaju Talijani, prevarili biste se. Ovo mesno jelo zapravo dolazi iz Grčke, dok naravno inačica istog postoji i u Italiji. Kod grka možemo pronaći porijeklo riječi ‘lasanon’ što je bila posuda u kojoj se peku lazanje, a ‘laganon’ je tjestenina koja se za njih koristi. Svoju verziju lazanja Grci nazivaju pastitsio. Pa, kako se zapravo pripremaju lazanje?

Različiti recepti za različite ukuse

S obzirom na to da postoje nebrojeni recepti uz koje možete napraviti prefine lazanje, pronašli smo nekoliko recepata koji bi vam se mogli najviše svidjeti. Glavni sastojci koje ćete trebati (ovisno od recepta) su tjestenina ili kore za lazanje, rajčica, meso, sir tebrašno, ulje i začini.

Osnovni recept za lazanje

Kako bi pripremili ove lazanje za 4 porcije bit će vam potrebno oko 105 minuta.



Ovo su sastojci koji će vam trebati:

400 grama tjestenine za lazanje

350 grama mljevenog mesa

250 ml pasirane rajčice

125 grama maslaca

100 grama korijena celera

12 dl mlijeka

80 grama sira ementalera

mozzarella sir

80 grama brašna

1 dl crnog vina

1 mrkva

4 žlice koncentrata rajčice

maslinovo ulje

papar

sol

začinske trave – majčina dušica, bosiljak i origano (i ostali po želji)

Priprema:

Uz nabrojane sastojke izradit ćete bešamel umak i umak bolognese. Prvo što trebate napraviti je u posudi na maslacu popržiti brašno do blago žute boje. Da bi došlo do te boje trebat će mu oko 2 minute na vatri. Nakon toga maknite s vatre i dodajte vruće mlijeko uz neprekidno miješanje. Pazite da ne ostanu grudice. U to dodajte sir koji ste prethodno naribali, stavite prstohvat soli i papra. Preporučujemo da koristite bijeli papar. Nakon toga vratite umak na vatru i stalno miješajte dok ne dođe do željene gustoće.

U drugu posudu stavite maslac i maslinovo ulje. Na tome pirjajte mrkvu i korijen celera koje ste prije nasjeckali. Na to dodajte mljeveno meso po izboru i stalno miješajte dok se prži. U ovo dodajte pasiranu rajčicu, koncentrat rajčice, prstohvat mljevenog ružmarina pa miješajte oko 10 minuta. Na kraju dodajte začinsko bilje, sol i papar. Ostavite na laganoj vatri da ključa još 10-ak minuta.

Kada su umaci gotovi pripremite vatrostalnu posudu i namažite ju maslacem. Redom slažite tijesto za lazanje, bešamel bijeli umak i bolognese umak s mljevenim mesom. Postupak ponavljajte sve dok ne potrošite sve sastojke. Zadnji red trebate završiti sa slojem tijesta, bešamela pa ploškama mozzarela sira.

Stavite u prethodno zagrijanu pećnicu, na 180°C oko 45 minuta. Kada sir i tijesto poprime smećkastu boju, znat ćete da su vaše lazanje gotove.

Kako bi kupili sve sastojke za ovaj recept morat ćete izdvojiti oko 130 kuna. preporučujemo kremastu juhu od tikvica.Kao predjelo za lazanje

Lazanje s mesom i šampinjonima

Ako želite malo začiniti svoje jelo, u lazanje možete dodati i sočne šampinjone.

Ovo će biti potrebni sastojci za 4 osobe:

250 grama tjestenine za lazanje

500 grama mljevene junetine

300 grama šampinjona

250 grama sjeckanih oguljenih rajčica (pelata)

2 dcl koncentrata rajčice

1 luk

2 češnja češnjaka

vezica peršina

1 mrkva

2 male žlice crvene paprike

2 male žlice vegete

origano

papar

sol

50 grama maslaca

30 grama oštrog brašna

50 dcl mlijeka

200 grama gaude

Priprema:

Pripremite umak od mesa tako da prvo prodinstate luk, češnjak i na to dodajete meso dok ne izgubi crvenu boju. Na to dodajte nasjeckanu mrkvu, koncentrat rajčice, narezane šampinjone, peršin, crvenu papriku, vegetu, origano i papar. Nakon što se to tako kuha 30-ak minuta, dodajte nasjeckane oguljene rajčice pa ostavite da se kuha još 10-ak minuta. Ako je umak previše gust, dodajte malo vode.

Bešamel umak napravite tako da otopite maslac, dodajte brašno i na to uz stalno miješanje dodajte vruće mlijeko. Začinite sa soli i paprom. Ako je umak previše gust, dodajte još malo vrućeg mlijeka.

Priprema ovih lazanja je jednostavna. Prvo namažite vatrostalnu posudu maslacem i tankim slojem bešamela. Na to stavljajte tijesto za lazanje, mesni umak, tanji sloj bešamela pa pospite naribanom gaudom. Tako ponavljajte dok ne ostanete bez svih sastojaka. Zadnji sloj treba biti bešamel na koji ćete staviti još tanki sloj mesnog umaka i naribanu gaudu. Pokrijte posudu folijom, pecite oko pola sata na 200°C. Nakon toga skinite foliju pa pustite da se peče još 1o minuta.

Svi sastojci za lazanje sa šampinjonima koštat će vas oko 100 kuna.

Vegetarijanske lazanje

Bez obzira na to jeste li vegetarijanac ili samo želite isprobati malo zdrave hrane, lazanje bez mesa također mogu biti odlično glavno jelo. Za pripremu vegetarijanskih lazanja za šest porcija trebat će vam nešto više od sat vremena.

Potrebni sastojci:

250 grama tjestenine za lazanje

300 grama mini rajčica

250 ml vrhnja za kuhanje

50 grama naribanog parmezana

150 grama gouda sira

60 grama brašna

750 ml mlijeka

20 crnih iskoštenih maslina

60 grama maslaca

1 žlica pesto umaka

1 žličica sjeckane majčine dušice

2 patlidžana

4 žlice isjeckanog bosiljka

grančica kadulje

limun

sol i papar

Priprema:

Prije nego krenete s pripremom umaka potrebno je naribati sir, prerezati rajčice, masline, oguliti patlidžan i narezati ga na kockice. Narezani patlidžan stavite u zdjelu sa slanom vodom i malo limunovog soka kako ne bi potamnio. Kockice patlidžana stavite na krpu kako bi se osušili pa ih stavite na ugrijano maslinovo ulje dok ne omekšaju.

Dok pržite patlidžane stavljajte još maslinovog ulja. Na to dodajte mini rajčice, narezane masline, sjeckani bosiljak i majčinu dušicu, sol i papar. Pržite i miješajte oko 5-6 minuta. Stavite sa strane da se povrće malo ohladi.

U lonac ulijte mlijeko, vrhnje za kuhanje pa na to dodajte maslac i brašno. Dobro miješajte i kuhajte na srednje jakoj vatri. Ovo kuhanje neka traje oko 8 minuta uz stalno miješanje dok se umak ne zgusne. Kada se zgusne dodajte pesto umak i postepeno naribani sir. Kada se sve sjedini maknite s vatre.

Vatrostalnu posudu obložite s malo umaka pa na to slažite red tjestenine, povrće, naribani sir i umak. Tako ponavljajte sve dok ne potrošite sve sastojke.

Posljednji sloj neka bude tijesto, umak i grančica kadulje. Vatrostalnu posudu stavite u pećnicu na 220°C oko 40 minuta.