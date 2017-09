JUHA OD TIKVICA: Voće koje koristimo za predjelo, ali je odlično i za deserte

Tikvice su mnoštvu poznate kao povrće, no mnogi bi se tu prevarili. Ovo voće potječe iz Amerike, a u našim predjelima se konzumiraju već preko deset tisuća godina.

S malim brojem kalorija, a puno nutrijenata, tikvice su odlična namirnica kada želite smršaviti. Osim što ispunjavaju želudac i odaju osjećaj sitosti, izvor su vitamina B i C. Juha od tikvice odličan je i zdrav ručak jer sadrži mangan, kalij i beta karoten.

Za ljekovitost tikvice nemojte ju guliti

Većina ljekovitih i vrijednih stvari iz ovog voća nalazi se u njenoj kori, pa kada ju koristite, nemojte ih guliti. Mladi plodovi pomažu organizmu da potakne probavu i očisti crijeva od toksina. Radi ovih svojstava smanjuje se rizik od raka crijeva, kontrolira šećer u krvi i smanjuje apetit.

Ako jedete juhu od tikvica barem jednom tjedno, očuvat ćete krvožilni sustav i sniziti kolesterol, smanjiti rizik od ateroskleroze te srčanog i moždanog udara.



Mangan u tikvicama pospješuje metabolizam proteina i ugljikohidrata, potiče libido i ubrzava sintezu masnih kiselina i kolesterola.

Jednostavno ne postoji razlog zašto ne biste jeli juhu od tikvica barem jednom tjedno.

Recept za finu juhu od tikvica

Potrebni sastojci:

900 grama tikvica

1 glavica luka

600 ml povrtnog temeljca

300 ml milerama

20 grama maslaca

1 žlica sušenog origana

115 grama gorgonzola sira

1 žlica sjeckanog peršina

ekstra djevičasko maslinovo ulje

sol

Priprema:

Nasjeckajte luk i narežite tikvice na kolutove. U loncu stavite dvije žlice maslinovog ulja, ugrijte ga i na to dodajte kocke maslaca i sjeckani luk. Posolite, promiješajte i pržite tako na srednje jakoj vatri 3-4 minute. Na to dodajte kolutove tikvica i začinite sušenim origanom i solju. Povremeno miješajte i nastavite pirjati na srednje jakoj vatri oko 10 minuta. U to ulijte juhu i kuhajte dalje. Dok se juha kuha narežite gorgonzolu na kockice. Nakon 20 minuta kuhanja dodajte polovicu kockica gorgonzole i miješajte kuhačom dok se smjesa ne sjedini, to jest, dok se sir potpuno ne otopi. Kada se otopi, grubi izradite sve sastojke u loncu štapnim mikserom, ali pazite da ne usitnite tikvice do kraja. Na to dodajte mileram i pričekajte da juha zavri. Gotovu juhu rasporedite po tanjurima i ukrasite sjeckanim peršinom i preostalim kockicama gorzgonzole.

Tikvice u slatkoj verziji kao desert

Tikvice ipak jesu voće, pa ih osim za juhe i dodatke slanim salatama, možete iskoristiti za izradu kolača. Uz juhu od tikvica i ovaj desert, održavat ćete zdravo tijelo i kožu.

Potrebni sastojci:

500 grama tikvica

500 grama svježeg kravljeg sira

100 grama glatkog brašna

200 ml slatkog vrhnja

4 jaja

1 prašak za pecivo

2 limun ili vanil šećera

100 grama šećera

2 žlice naribane korice limuna

Priprema:

Prije nego počnete s rezanjem i pripremom, zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Naribajte tikvicu (ogulite po želji), posolite i ostavite da stoji oko 15 minuta kako bi pustila vodu, a nakon toga ju dobro ocijedite. Uz tikvicu pomiješajte sve suhe sastojke s liste potrebnih sastojaka. U drugoj posudi umješajte sir i vrhnje pa spojite u smjesu od jaja, dodajte tikvice i dobro promiješajte. U to postepeno dodajte suhu smjesu i sve dobro miješajte.

Nauljite i brašnom posipajte posudu za pečenje u koju ćete uliti smjesu. Stavite da se peće na 180 stupnjeva oko 35 minuta.

Ohladite kolač, posipajte šećerom u prahu i servirajte uz kuglice sladoleda.