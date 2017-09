IRONIJA JE U TOME DA IH NAJČEŠĆE TAKO I JEDETE: Kombinacije namirnica koje su pogubne za vaše tijelo

Zdravlje uvelike ovisi o tome što jedete. Zato je važno da vaš obrok bude ne samo ukusan, već i dobar za vaše tijelo. Ponekad tek lošom kombinacijom namirnica možete ostati uskraćeni za korisne tvari koje želite unijeti u organizam.

Svaki se obrok sastoji od više namirnica koje kombinirate kako biste pokrili dnevne doze svih preporučenih sastojaka koji su potrebni vašemu tijelu. Ponekad je taj spoj dobar, a ponekad nije. Donosimo osam najgorih kombinacija hrane koje biste trebali izbjegavati u širokom luku.

Kakao + mlijeko

Kakao je bogat oksalnom kiselinom, koja blokira apsorpciju kalcija. Kada se kombinira s kalcijem, ova kiselina pridonosi formiranju kristala oksalata, koji su preteški za bubrege. Naravno, jedna šalica vruće čokolade tjedno neće vas ubiti, ali budite oprezni, pogotovo ako imate probleme s bubrezima.

Salata + limun ili ocat

Mnogi vitamini i druge vrijedne hranjive tvari (poput karotenoida) koje se nalaze u povrću i zelenilu zahtijevaju masti za pravilnu apsorpciju. Ako salatu prelijete samo s limunom ili octom, oduzimate si mnogo zdravih elemenata iz nje.



Krastavci i rajčica nikako ne idu zajedno: Upravo ove kombinacije hrane izazvat će vam probavne probleme

Tjestenina sa sirom + rajčica

Tjestenina toliko obiluje ugljikohidratima da se počinje probavljati već u ustima. Rajčice, s druge strane, sadrže kiseline koje, čak i u malim količinama, prekidaju taj proces. To dovodi do ometanja probave škroba. Bjelančevine koje se nalaze u siru također mogu pogoršati ovu situaciju.

Jaja + slanina

Ova kombinacija koju svi toliko vole bogata je proteinima, a znanstvenici vjeruju da to baš i nije dobro za zdravlje. Naše tijelo troši mnogo energije za probavu takvih namirnica. Ako pojedete jaja i slaninu za doručak, lišavate se energije koja vam je nužno potrebna na početku dana.

Mekinje + mlijeko

Fitinska kiselina koja se nalazi u mekinjama tvori netopive spojeve kada se kombiniraju s kalcijem i magnezijem pa ovi minerali postaju nedostupnima vašemu tijelu. Ova kiselina se također nalazi u pšeničnim pahuljicama i zobenoj kaši, ali u manjim količinama. Zbog toga se ne preporučuje često kombiniranje tih proizvoda s mlijekom. Štoviše, znanstvenici savjetuju da pijete mlijeko odvojeno, i to sat vremena do sat i pol nakon obroka.

Žitarice + sok od naranče

Žitarice u kombinaciji sa sokom od naranče, osobito ujutro, neće vam donijeti povećanje energije koju očekujete, ali može uzrokovati nelagodu i težinu u želucu. Kiseline u sokovima od naranče drastično smanjuju aktivnost enzima koji je odgovoran za razbijanje ugljikohidrata. Iz istog razloga, ne preporučuje se kombinirati žitarice s bilo kojim drugim kiselim voćem ili bobicama.

Pizza + gazirani sok

Kombinacija ugljikohidrata, proteina i škroba troši mnogo energije vašeg tijela za probavu. S druge strane, šećer u gaziranom soku usporava taj proces. To rezultira težinom u želucu i osjećajem nadutosti. Osim toga, šećer ne može doći do vaših crijeva, gdje bi se trebao otapati, jer vam je želudac pun. Kombinacija tih čimbenika može dovesti do problema s trbuhom ako je prečesto konzumirate.

Pšenični kruh + džem ili marmelada

Rafinirano pšenično brašno u kombinaciji sa slatkim dvostruka je doza ugljikohidrata koji uzrokuju brzo prodiranje glukoze. To će vam pružiti navalu energije za samo kratko vrijeme, nakon čega slijedi iscrpljenost i loše raspoloženje. Još jedan argument protiv ove kombinacije je nemir u vašim crijevima, uzrokovan savezom kvasca i šećera. Obično se ne preporučuje jesti kruh s pekmezom na prazan želudac.