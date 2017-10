HOBOTNICA ISPOD PEKE: Recept koji možete raditi i kod kuće

Morski plodovi se preporučuju u svakoj dijeti, a posebice ako želite ojačati imunitet. Osim što su odlične za vaš organizam, mogu se pripremiti na jako fine načine.

Hobotnica ispod peke je često jelo u dalmatinskim krajevima, a priprema se i u kontinentalnom dijelu zemlje. Uključivanjem plodova mora u svoju tjednu prehranu pomažete svom organizmu da smanji mogućnost nastanka srčanog udara. U svijetu dolazi do pozitivnog trenda i riba se jede sve više. Istraživanja pokazuju kako 42% Europljana barem jednom tjedno jedne riblje proizvode.

Zdravlje iz mora

Morski plodovi bogati su omega-3 masnim kiselinama, mineralima, vitaminima i ribljim uljima. To su glavni sastojci koji se preporučuju za zdravlje srca. U njima se nalazi i kolesterol ali masnoće koje se nalaze u njima nisu zasićene, tako da možete biti bez brige. Zasićene masti nalaze se u crvenom mesu, siru i brzo pripremljenoj hrani. Hobotnica ispod peke može se pripremati od smrznute hobotnice, ali sigurno je bolja ako je svježa jer će sadržavati i manje natrija.

Kod hobotnica se najčešće jedu krakovi, dok se mala hobotnica jede cijela. U njoj se nalazi puno B vitamina, selen, kalij, željezo i taurin. Taurin u organizmu pomaže smanjivanju kolesterola te prevenira nastanak bolesti srca. Odlična je i za ljude koji pate od anemije. Pri biranju ne odabirite one koje su starije i veće jer će biti tvrde ako ih ne pripremite dobro.



Hobotnica ispod peke recept

Kako bi pripremili ovo jelo sa smrznutom hobotnicom, bit će vam potrebno:

2 kilograma hobotnice

1 kilogram mladog krumpira

1 dl maslinovog ulja

2 dl bijelog vina

glavica luka

3 režnja češnjaka

sol, papar i peršin

Priprema:

Smrznutu hobotnicu odletite, operite i očistite. Stavite je u lonac na vatru bez vode. Poklopite i tako na suho pirjajte s povremenim okretanjem. Držite ju tako dok god se tekućina ne iskuha i na dnu ostane samo ljubičasti talog. Kada se to dogodi maknite s vatre i krenite u pripremu krumpira. Nemojte oprati lonac u kojem ste pirjali hobotnicu. Operite i prerežite mladi krumpir ali ga nemojte guliti. Posložite ga u posudu, na to dodajte malo soli, po pola prerezanu glavicu luka. U sredinu stavite hobotnicu pa sve skupa prelijte maslinovim uljem. Na to poklopite pekom i nabacajte žar. Pečenje treba trajati oko 40 minuta.

Lonac u kojem ste pirjali hobotnicu dodajte malo maslinovog ulja i sitno sjeckani češnjak. U to dodajte bijelo vino, papar i peršin. Tako kuhajte oko 2 minute pa polijte po hobotnici ispod peke i krumpiru. Tako ostavite još 3 minute. Izvadite i poslužite.

Hobotnica kao ispod peke

Isti recept možete raditi i u pećnici kod kuće, a temperatura pečenja treba biti 200°C. Možete dodati i rajčicu, mrkvu te ružmarin. Ovo je recept s kojim ćete dobiti dovoljno hrane za 4 osobe.