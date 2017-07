GDJE JE NAJBOLJI DORUČAK U ZAGREBU? 5 najboljih novih i starih mjesta za dobro jutro

Novi trendovi pojavili su se i u Hrvatskoj, pa tako sve više ljudi traži dobra mjesta za doručak u Zagrebu.

Doručak je glavni obrok u danu i izrazito je bitno da bude i zdrav. Sve više kafića i restorana okreće se novim trendovima te tako nudi i doručak koji je uglavnom dosta zdrav. U većini bistroa u Zagrebu možete birati slane ili slatke doručke. Osim fine hrane, mjerilo je sigurno i interijer mjesta. Tradicionalni doručci tako bi trebali biti služeni u tradicionalnom dizajnu, a moderni u modernom.

Atmosfera koja je u kafiću, kao i stručnost osoblja zasigurno čine velik dio ocjene i odabira gdje ćete pojesti doručak u Zagrebu.

1. Kava tava

Kava tava nalazi se na dvije lokacije i ne znamo koja nam je draža. Ovo mjesto za doručak u Zagrebu možete pronaći na Britanskom trgu i na početku Tkalčićeve ulice. Osim fine kave, cijeđenih sokova i smoothija, ovdje možete pojesti odlične sendviče ili palačinke za doručak.



Uz sendviče nude se i jaja, špek, hrenovke, zapečeni grah i tostevi. U ovom bistrou mogu uživati i vegetarijanci s obzirom na to da nudi i sendviče bez mesa. Za doručak uz kavu mogli biste izdvojiti preko 50 kuna.

2. Hemingway Bar & Bistrot

Na mjestu kafića Hemingway na adresi Trga maršala Tita 1 odnedavno je otvoren i bistro koji nudi doručak. Osim što su izmjenili i unaprijedili interijer koji sada prikazuje stari francuski chich dizajn, dodali su i zdrave doručke i bruncheve. Radno vrijeme im je od ponedjeljka do subote od 8 do 23 sata. Ponuda doručka uključuje omlete, povrće i kroasane. Cijene ovise o doručku koji jedete, no kreću se od 10 do 30 kuna.

“Ovo je lounge bar na razini nekih u Parizu. Najljepši interijer, ukusna hrana, atraktivna lokacija, najdulje osunčana ljetna terasa u centru Zagreba, najbolja kava, fini kolači, odlični kokteli…” – samo je jedan od komentara na njihovoj Facebook stranici.

3. Dežman Bar

Ovaj kafić uz Dežman Mini Bar sve je popularniji među zagrepčanima i turistima. Osim što imaju odličnu selekciju pića, nude i fini doručak u Zagrebu. Uz klasićnu ponudu kroasana (slanih i slatkih), kolača i torti, nude i zanimljive sendviče. Svakodnevno osmišljaju nove kombinacije, pa tako možete isprobati nešto novo svakog tjedna. Koriste razne začine i zanimljive namirnice.

U ovom kafiću možete kupiti kavu u paketu, cigare i cigarilose te crni bezglutenski kruh. Cijene su više nego prihvatljive i kreću se od 10 kuna za kroasane do 20 kuna za sendviče.

“Ovo je mjesto gdje vino i hrana idu puno dalje od samo konzumiranja. Dežman je najzanimljiviji kafić u zadnje vrijeme u Zagrebu.” – jedan je od komentara na njihovoj Facebook stranici.

4. Cantina restoran

Cantina restoran na trgu Drage Iblera 10 u ponudi ima zanimljive sendviče i peciva koji mogu biti odličan doručak. Sendviči se rade u domaćem tradicionalnom talijanskom kruhu i na njih se dodaju razne namirnice kako bi bili još ukusniji.

Najpoznatije jelo koje se i najviše prodaje je Club Sandwich Cantina koji košta 25 kuna. Ovaj restoran odiše talijanskim duhom, pa se tako i predstavljaju kao urbana trattorija.

5. Rocket Burger Grill

Ovaj kafić donedavno se zvao Louie caffe & Kitchen, a nalazi se u Novoj Vesi 19, a radi svaki dan od 8 ujutro do 22 sata. Ovo je odlično mjesto ako volite i trebate snažan doručak. Rocket Burger nalazi se i u Tkalčićevoj ulici, a ovaj u Novoj Vesi nudi nešto bolju ponudu.

Izrazita pažnja usmjerena je na kvalitetu svojih sendvića i kakvoće hrane. Osim doručka i burgera, tamo možete isprobati i razna mesna jela te odlična craft piva.