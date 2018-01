DRŽITE LI ČOKOLADU U HLADNJAKU? Evo zašto to nikad ne biste smjeli raditi (čak ni po najvećim vrućinama)

Pitanje koje dijeli generacije dugi niz godina – treba li čokoladu držati na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku? Prema stručnjaku za čokoladu, oni koji se priklanjaju drugoj skupini nemaju pravo.

Luke Owen Smith smatra da se čokolada ne treba stavljati u hladnjak ni za najvrućih dana. Vlasnik The Chocolate Bara kaže kako čokolada na niskim temperaturama postaje “dosadna” i “ne ispušta arome”.

Hlađenje uništava kvalitetu

Pravilan je način držati je na tamnom, hladnom i suhom mjestu. Ekstremno niska temperatura, kakva je u hladnjaku, utječe na kvalitetu i okus čokolade kao i ekstremno visoka. Ako je u vašem domu baš nesnosno vruće i čokolada se doslovno topi, onda je eventualno stavite u donju ladicu hladnjaka, ali je obvezno izvadite na sobnu temepraturu neko vrijeme prije konzumacije. Drugi je razlog za nedržanje čokolade u hladnjaku to što može doći do “procvata” šećera. To se događa kad ohlađenu čokoladu naglo ugrijete. Naime, sigurno ste primijetili sitne kapljice na čokoladi kad biste je izvadili iz hladnjaka. Kondenzacija otapa šećer, koji se potom rekristalizira kao bijeli sloj na površini.





Odmrzavanje čokolade

I još nešto – čokolada na sebe veže mirise, tako da postoji šansa da ćete na njoj osjetiti sinoćnje ostatke večere. Ipak, postoji jedna iznimka. “Čokolada s kremastim punjenjem lakše je kvarljiva i zahtijeva nižu temperaturu, stoga je slobodno držite u hladnjaku”, kaže stručnjakinja za sigurnost hrane Belinda Stuart-Moonlight. Ako čokoladu zamrzavate, stavite je u dvoslojnu vrećicu za duboko zamrzavanje kako do nje ne bi dopirao zrak. Prilikom odmrzavanja, spriječite “čokoladni šok” na način da je prvo pohranite u hladnjak na 24 sata, prije no što se bacite na uživanje u svojoj omiljenoj poslastici, piše Daily Mail.