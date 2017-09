BIVŠI RADNIK TVRDI DA MCDONALD’S SUSTAVNO VARA KUPCE: ‘Naučili su me triku kako da porcija izgleda puna, a zapravo…’

McDonald’s žestoko odbacuje glasinu koja je počela kružiti društvenim mrežama kako njihovi radnici redovito škrtare na pomfriju.

Pod temom “Što ste na poslu morali sakrivati od klijenata” na Redditu, ljudi koji su, kažu, radili u najvećem lancu brze prehrane tvrde da postoji trik zahvaljujući kojem su kupcima davali manje pomfrija, a da to oni nisu ni primijetili.

Samo jedan kupac primijetio

“Radio sam u McDonald’su i naučili su me kako da stisnem kartonsku ambalažu dok stavljam pomfrit kako bi izgledala puna, no zapravo ne bi bila” napisao je korisnik. Kaže kako je samo jedan kupac primijetio da nešto ne valja. “Prebacio je krumpiriće u svoju posudu i potom ih vratio u karton koji je bio samo napola pun pa sam mu morao dati još pomrija” objašnjava.



Drugi korisnik koji tvrdi da je radio u McDonaldsu kaže kako je mrzio to raditi.

“Mrzio sam to i odbijao sam to raditi. Nikada nisam dobio otkaz, a nekoliko mušterija me pitalo kada sam u smjeni idući tjedan kako bi im ja davao pomri”, napisao je, a bilo je i drugih (bivših) radnika McDonaldsa koji su rekli da su se trudili prepuniti kutije.

“Pića sam uvijek točio do vrha, umjesto automatske doze koje određuje stroj, a ljubaznim mušterijama i djeci sam uvijek davao dodatne preljeve”.

‘Ne postoje nikakvi tajni trikovi’

McDonalds najoštrije odbacuje bilo kakve teze navodnih bivših radnika.

“Uvjereni smo da su te tvrdnje izmišljene, ne postoje nikakvi ‘tajni trikovi’ a imamo strogo propisane postupke koji osiguravaju da porcije pomfrija nisu nedovljno pune” rekao je glasnogovrnik te nastavio “Bez provjerenog izbora, ne možemo ovaj slučaj dalje istražiti”.

“Naši djelatnici se trude osigurati kupcima najbolje moguće iskustvo u našim restoranima i najsnažnije odbacujemo bilo kakve navode koji tvrde suprotno”, stoji u priopćenju, prenosi Independent.