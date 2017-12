BANANA KOJA KOŠTA PREKO 35 KUNA PO KOMADU: Proizvodi se DNK metodom iz ledenog doba, a kora joj je jestiva

Japanski su poljoprivrednici iskoristili drevnu metodu kako bi uzgojili posebnu vrstu banane s potpuno jestivom korom.

Koristi se tehnologija koja rekreira uvjete prisutne krajem posljednjeg ledenog doba od prije oko 20.000 godina, kada su biljke rasle tek nakon što bi prošla jaka zima, piše Daily Mail.

Posebna drevna metoda uzgoja

Bananama obično treba dvije godine da narastu dovoljno velike za konzumiranje, ali ova metoda to vrijeme skraćuje na samo četiri mjeseca. No ova inovacija nije jednostavna, a ni jeftina, te svakog tjedna u prodaju odlazi samo 10 ovih ukusnih plodova, i to po visokoj cijeni od 648 jena (36.28 kuna) po komadu. Bananu Mongee uzgaja D&T Farma iz japanske prefekture Okajama. Prvi urod ove biljke, koja se uzgaja organski i bez GMO-a, uspješno je dozrio u studenom.

Banane se obično uzgajaju u tropskoj klimi, ali Mongee su kultivirane pomoću metode ‘buđenja iz odmrznutog leda’, koji se temelji na davnoj prošlosti ovog ploda. Krajem ledenog doba biljke bi se budile iz duge zimske hibernacije kako su temperature lagano rasle. Maksimalne dnevne temeperature bile su samo 12 do 13°C, a noću bi živa pala ispod ništice. D&T Farma rekreirala je te uvjete tako što je zamrzla mladice banane na -60°C, te ih je posadila nakon što su se otopile. To ih potiče na brz rast, čak i u relativno hladnoj japanskoj klimi. Ovako uzgojene Mongee banane slađe su od svojih tropskih rođaka, te sadrže 24.8g šećera, za razliku od 18.3g u normalnim bananama. Japan uvozi 99% svojih banana, pa ova lokalno uzgojena predstavlja pravi luksuz.



Zdrava kora od banane sada je i jestiva

Banane različitih boja nisu samo drugačijeg okusa: Evo što tvom zdravlju donose zelene, žute ili one s točkicama

“Kora banane sjajan je dio prehrane koji može sadržavati vitamin B6 i magnezij povezan sa sintezom serotonina. Istovremeno, bogata je supstancom po imenu triptofan koja je sirovina seratonina, koji stabilizira um i ima uspavljujuće djelovanje”, izjavio je glasnogovornik D&T Farme. “Rezultati istraživanja pokazuju da zrela kora od banane ima inhibitorni učinak na hipertrofiju prostate.”

Zbog ograničene poljoprivredne industrije u Japanu, cijene plodova iz lokalnog uzgoja lako dosežu astronomske sume. Sezonsko voće često privlači brojne kupce jer nudi društveni prestiž.