7 STVARI KOJE BISTE UVIJEK MORALI IMATI U ZAMRZIVAČU: Hakirajte svakodnevne probleme pomoću ovih savjeta

Baš ste pri kraju s ručkom, ali nedostaje mu mrvicu okusa, a niste pobornik onih ‘začinskih’ kocki? Ili vam se vino nije stiglo ohladiti, a ne želite mu dodati leda kako se ne bi razvodnilo? Evo nekoliko savjeta kojim možete hakirati ove i slične svakodnevne probleme.

1. Pileći temeljac

Ako kuhate domaću juhu, onda vam ovo možda i nije nepoznanica. No ako je baš i ne kuhate, sljedeći put kad vam ostane komad neiskorištene piletine, ili čak kosti od pečene piletine, napravite od toga temeljac koji ćete smrznuti u škrinji u plastičnim posudicama. Tako ćete uvijek pri ruci imati ukusan sastojak za umake, variva ili nešto treće čemu želite dodati okusa.

2. Baterije



Vjerojatno ste čuli priče kako držanje baterija na hladnom produljuje njihov životni vijek. To je istina, no samo za određene vrste baterija. S alkalijskim baterijama vam to, primjerice, neće pomoći, ali hoće s NiMH i NiCD baterijama koje se često koriste u elektroničkim uređajima. No, prije korištenja, ostavite ih na sobnoj temperaturi.

3. Grašak

Vrećica smrznutog graška, osim što vam može poslužiti za brzinski ručak, može vam poslužiti kao najbolji mogući hladni oblog. Zbog veličine i oblika zrna graška, vrećica će se prilagoditi bilo kojem dijelu tijela kojeg trebate ohladiti.

4. Začinsko bilje

Realno, kuhanje bez začina je vrlo tužan način življenja. Začinsko bilje postoji jer majka priroda želi da imamo ukusnu hranu. A da biste ga imali cijele godine, i to ne sušeno nego svježe, kupite ga u sezoni i smrznite. Prema nekim testovima, najbolje je smrznuti ga u maslinovom ili repičinom ulju kako bi zadržalo okus.

5. Vino

Ako vam je u boci ostalo vina koje se neće popiti dok je boca svježe otvorena, napunite njima posudice za led. Tako ćete u svakom trenutku imati ‘led’ kojim možete rashladiti vino bez da ga razvodnite, ali imat ćete i sastojak za svoje recepte u koje ide vino tako da ne morate svaki put otvarati novu bocu. Vino možete ohladiti i smrznutim bobicama grožđa.

6. Plastična folija

Ako imate problema s folijom koja se voli lijepiti sama za sebe, spremite ju u zamrzivač, umjesto u običnu kuhinjsku ladicu. Folija se tako neće lijepiti sama za sebe, ali će se i dalje bez problema uhvatiti za posude, tanjure ili što već želite prekriti njome.

7. Svijeće

Ako ste obožavatelj svijeća i svjećica, onda znate koliko brzo neke znaju izgorjeti, posebice one uske. Ako ih držite u zamrzivaču vosak će biti hladniji i one će sporije gorjeti.